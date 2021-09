Alicia Machado vuelve a despotricar contra Gaby Spanic: ‘Está muy loca, me da mucha lastima’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La relación entre Alicia Machado y Gaby Spanic dentro de “La Casa de los Famosos” se fracturó y parece no tener más remedio. Ante la tensión que se vive dentro del reality show de Telemundo, la ex Miss Universo se ha encargado de seguir despotricando a quien dice ser su hermana y amiga.

Alicia y Gaby han tenido una relación muy inestable en la competencia y todo empezó cuando la protagonista de “La Usurpadora” se convirtió en la líder de la casa. Machado parece haberse sentido traicionada por Spanic cuando no la eligió como su compañera de suite y para colmo, tampoco la salvó de las nominaciones.

Según Alicia, Gaby no la quiere en el show ya que la ve como su competencia por esos $200 mil dólares que están en juego. A días de otra vuelta de nominaciones, Alicia empezó a hablar mal de Gaby con Pablo Montero, a quien le dice que “está muy loca”.

“Yo conozco a Gabriela muy bien, pero si sacan a Celia [Lora], tu vas a ver lo que va a hacer Gabriela“, Machado le advirtió a Montero.

Cuando Pablo le preguntó que haría Gaby, Alicia dijo, “La conozco muy bien, Gabriela está muy loca. Me da mucha lastima la verdad lo desiquilibrada que está“.

Alicia alega que si Celia queda eliminada de “La Casa de los Famosos”, Gaby se iría en contra de Alicia y mostraría otro lado de ella.

“Si [Celia] sale, ahí Gabriela se va contra mi, pero de frente. Ya lo verás. Los únicos que se creen ese cuentico de que ella es una santa paloma, que es una perfecta, son ustedes, no yo, porque la conozco“, dijo Alicia. “Cuando ella no tenga quien le brille la pildora, cuando ella no tenga quien le diga que ella es lo más arrecho que ha pasado por aquí… ya verás lo que va a pasar. Ella no sabe vivir con esa atención, no sabe“.

SEGUIR LEYENDO

• Rompen reglas en ‘La Casa de los Famosos’ y dejan a Jorge Aravena despedirse de Verónica Montes

• Alicia Machado tilda a William Levy de ‘insoportable’ en ‘La Casa de los Famosos’

• Así fue la entrada de Manelyk González de ‘Acapulco Shore’ a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo