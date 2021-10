Carolina Sandoval se pronuncia por las discusiones entre los cantantes J Balvin y Residente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval sorprende al pronunciarse con un tema que le llega al alma pues ella es muy fan de la música y luego de que recientemente hubo algunas discusiones en redes por parte de algunos famosos y la ceremonia de premios de los Grammys.

La empresaria se ha tomado el tiempo de antes de dejar a su hija Amalia Victoria en el colegio, se ha conectado en un ‘live’ en su cuenta de Instagram donde demostró su tristeza por lo que se ha suscitado en el mundo de la música.

“NO QUIERO A MIS ARTISTAS PELEÁNDOSE. Más armonía y menos desunión. En una pelea nadie gana. La Música es alegría” ha escrito bajo su video.

La “Reina de la Faja” siempre se ha encargado de promover el amor y menos odio dijo: “Estoy un poco triste, no puede ser que nuestra música esté pasando todos esos problemas y por peleas, por diferencias de criterio” mientras se lucía en un atuendo como para atender un concierto de J Balvin, Residente o Nicky Jam.

“Me rehúso a ver a J Balvin y a Residente echándose ‘tiradera’ y vaina, me rehuso, no puedo con eso”, continuó expresando en su post ante sus millones de fans.

Su publicación ya supera los 81 mil me gusta y cientos de mensajes y opiniones sobre el tema que lanzó hacia sus admiradores, quienes no tardaron en hacerle llegar sus reacciones.

“Feliz día mi Caro y tienes razón la música sana y nos acompaña en los momentos más alegres y en los más tristes, la música no tiene fronteras y me encantó eso de que la mejor pelea es la que no se hace”, “Creo que lo que pasa es que J Balvin dio una opinión y Residente hizo una pataleta y Don Omar también y eso no es así, los tres son buenos artistas y tiene cada quien a opinar lo que quiera sin ofender al otro”, expresaron algunos seguidores de la venezolana.

