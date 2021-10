Horóscopo de octubre 2021: Qué traen los astros este mes para tu signo del Zodiaco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Sagitario y con Júpiter en la zona más alta de tu rueda zodiacal, una energía estimulante a nivel profesional. Se pone en marcha lo que estaba en suspenso en una geografía lejana. Activa los contactos necesarios y anda preparando tus papeles con tiempo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a estar en “modo despierto” y más adicta al “ahora” que nunca. Baja un cambio, dale a tu cuerpo la acción que necesita para descargar la ebullición y “sé esperar” sin precipitarte.

AMOR Y SEXO. Mercurio y el Sol en la zona de las relaciones generan una combinación para mejorar la calidad de una relación en la que ya estés o para embarcarte en una sin perderte en vericuetos: coherencia, entendimiento y amor.

EL DESAFÍO. Todo tiene un sentido profundo, descúbrelo incluso en eso que menos te resuena.

LA OPORTUNIDAD. Puerta abierta a algo que creías imposible.

TU ALIADO. Leo aclara la cuestión.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Los juicios que viertes sobre tu propia persona generan la calidad de la realidad que vas construyendo. Con Venus en la base de tu mapa energético y con Plutón y Júpiter en la zona nueve, vas a poder proyectar sobre tu universo material la sabiduría que surge de tu pantalla interior. Acuérdate: lo que creemos, creamos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un cambio de estrategia en tu trabajo va a resultar beneficioso. Evalúa ideas de otros que le van a sumar puntos a lo que tienes planificado y focalízate con firmeza en tu objetivo sin dudar. Los mejores resultados, después del 18.

AMOR Y SEXO. Ábrete a escuchar a tu pareja y no te cierres en una postura inflexible. Desencuentros y disidencias forman parte y enriquecen las cuestiones del amor. La crisis fortalece la relación.

EL DESAFÍO. Metete a fondo con tus miedos.

LA OPORTUNIDAD. Encuentro de alma sorprendente.

TU ALIADO. Acuario aporta algo brillante.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con el Sol y con Mercurio en la zona del “yo”, a tu juego geminiano se le suman celebración y carisma. Venus en la zona de la comunicación genera en ti una creatividad poderosa y magnética. Un proyecto personal atrae multitudes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Venus en la zona del dinero, es el momento perfecto para resolver cuestiones inmobiliarias que estén sujetas a cambios. Aprovecha esta energía para ordenar papeles y cosas pendientes de aclarar en la relación con pares.

AMOR Y SEXO. Se entremezcla la amistad con el deseo en una relación en la que nunca te hubieras imaginado que la atracción fuera posible. No te confundas. Incursionar sin cuidado puede traer algunos despelotes con otros con quienes ambos estén involucrados emocionalmente.

EL DESAFÍO. Cartas sobre la mesa en un grupo de trabajo.

LA OPORTUNIDAD. Alguien necesita tu ayuda.

TU ALIADO. Virgo te da una clase de generosidad.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. No te va a pasar inadvertido lo que otros esconden (y va a estar muy a flor de piel lo que te pasa por dentro). Escucha tu intuición, sobre todo a la hora de ver con quiénes compartir algún proyecto personal que estés encarando. Puede salvarte de elegir a la persona incorrecta.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Marte en diez, tu ambición le va a ganar partido a tu pudor. Un camino creativo enorme y atrevido le da un impulso importante a tu economía. Se terminó la espera, es tiempo de darte a conocer. A partir del 18, sorpresas felices que, en el fondo, esperabas.

AMOR Y SEXO. Con tu amor, charlas de esas que hacen bien y un juego de seducción que rejuvenece la piel, el deseo y todo. Un viaje que venía demorado se concreta antes de lo imaginado.

EL DESAFÍO. Tu osadía y tu instinto, puestos a prueba.

LA OPORTUNIDAD. Llegar puntual te da la oportunidad de ganar.

TU ALIADO. El encanto de Piscis te resulta magnético.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. A tu Sol leonino se le va a sumar la sutileza de Venus y de la Luna, que todo este mes van a estar tiñendo intensamente tu frecuencia. Esta yunta va a hacer que lo que hagas, lo que crees y todo lo que salga de ti brillen e impacten sutil y profundamente en otros. Enriquecimiento importante a nivel profesional ya.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con amigos que son como hermanos, un proyecto adolescente en puerta que puede empezar como un juego les va a cambiar la vida. Además, un viaje al pasado por un encuentro repentino con gente de otra etapa de tu vida.

AMOR Y SEXO. Con Júpiter y Plutón enarbolando tu zona del amor, vas a estar conquistando hasta a la persona más impenetrable. Ojo, no intentes convencer a otros de que sean como tú quieres.

EL DESAFÍO. Busca consensuar sin perderte de ti.

LA OPORTUNIDAD. Bucear en lo diferente te hace crecer.

TU ALIADO. Capricornio confía en tu talento.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en ocho y con Mercurio en dos, en temas de finanzas conjuntas pueden aparecen posibilidades que cambien el rumbo de tu economía. Primero, un desafío importante va a poner a prueba tu mirada detallista y la sabiduría de tu orden virginiano.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Resoluciones y cambios en casa te van a permitir armar tu propio espacio. A partir del 18, se aliviana en tu hogar cierta tensión que venía inflamando el humor de toda la familia.

AMOR Y SEXO. Con Neptuno en la zona del amor, una naturaleza fluctuante y algunas confusiones se pueden manifestar de diversas maneras. No idealices, pero no te pongas inflexible. Mantente en eje con todos.

EL DESAFÍO. Afirmarte en tu pensamiento creador y positivo, sobre todo en lo que más te caotice.

LA OPORTUNIDAD. Una señal clara llega en el momento oportuno.

TU ALIADO. Aries te dice eso que necesitas escuchar.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Toda acción es inicialmente un acto mental. Con la Luna en tres, vas a “sentir” profundamente cómo la naturaleza de la realidad que te circunda depende absolutamente de cómo te piensas. De esta manera, con libertad y poder, vas a poder expresarte sin miedo más allá de la opinión de otros.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Más de una dirección posible es lo que este mes te proponen los planetas, sobre todo en el área del trabajo. Sabe esto: el camino adecuado va a ser aquel en el que no aparezcan tensión, dolor ni angustia. Déjate guiar por todas estas señales y la abundancia se va a materializar con contundencia.

AMOR Y SEXO. Marte en la zona de la pareja exacerba la pasión y también los enojos. Con este planeta, el intercambio armónico es posible si te atreves a ser fiel a tu propio deseo.

EL DESAFÍO. Tener el coraje de exponer tus diferencias sin temor al rechazo.

LA OPORTUNIDAD. ¿Una mudanza? Aparece algo imperdible.

TU ALIADO. Con Géminis, una conexión de otro planeta.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en la zona seis de tu rueda zodiacal, situaciones de altísima tensión en tu trabajo te van a empujar a tomar una decisión. Una nueva etapa en este sentido comienza a gestarse y no te olvides lo que ya sabes: siempre los cambios son para crecer.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Plutón y Saturno jugando fuertemente en el área de la comunicación y de lo social, no vas a dejar nada en el tintero sin decir. En un grupo, una revelación importante va a poner al descubierto algunas actitudes que no terminabas de entender.

AMOR Y SEXO. En el amor, sorpresas de esas que caen muy bien. Si no estás en una relación, alguien va a lograr seducirte por completo. Ojo: ¡no te encandiles! Vas a estar tejiendo una trama afectiva muy anhelada por ti, pero no te apures, disfruta de las pausas y de cada vivencia que experimentes.

EL DESAFÍO. Un gasto que va a ser inevitable que hagas.

LA OPORTUNIDAD. Poner ese límite que venís postergando.

TU ALIADO. Sagitario pone paños fríos y todos contentos.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en tu signo, una suerte de certeza va a estar dándote la información que necesitas para elegir lo mejor. El riesgo es que no quieras escuchar consejos de otros que son tan pertinentes como tus propias certezas. Cerrarte a esa escucha también cierra la canilla de tu poderoso saber.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Movida laboral creativa en la que manifiestas tu propia creatividad y tu eficiencia. Resultados óptimos, aplausos del entorno y cambios en la función que cumples que generan cambios a favor en tu economía. Todo para festejar.

AMOR Y SEXO. Lo que estaba operando de manera subterránea sale a la luz. Frente a esto, dos opciones: o te abocas a la tarea de sanar la relación liberando una batalla a lo ilusorio o tratas de acomodar una bomba de tiempo que tarde o temprano va a estallar.

EL DESAFÍO. No intentes sostener lo que ya sabes que es un ciclo terminado.

LA OPORTUNIDAD. Una apertura interna con la figura paterna.

TU ALIADO. Tauro calma tu miedo.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Marte en cuatro y la Luna en doce, un dibujo energético impecable para hacer esos cambios en casa que venías queriendo hacer desde hacía rato. Un trabajo interior da resultados que sanan. Sueltas mecanismos, miedos y emociones tóxicas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en diez, pensamientos lógicos y también intuición para saber cuál es exactamente el momento adecuado para darle marcha al nuevo proyecto laboral al que solo le faltaba mostrarse en lo colectivo. Lo que hagas abre puertas laborales a otras personas. Todos beneficiados a partir del 19.

AMOR Y SEXO. Tu pareja logra un objetivo laboral que venía esperando y esto repercute fabulosamente en la relación. Festejos, endorfinas y una sorpresa importante que no te imaginas ni aunque te la escriba por aquí.

EL DESAFÍO. Llevar a cabo un proyecto que estaba guardado en el cajón de los imposibles.

LA OPORTUNIDAD. Exponte, date a conocer.

TU ALIADO. Libra abraza tu alegría.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en once, plasmas hechos creativos que repercuten en otros exponencialmente. Con una lucidez impactante en tu trabajo y con mucha autoridad, logras un resultado brillante. No te van a poder decir que no frente a lo que tu pidas a cambio por tu genialidad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Aires nuevos en tu estructura familiar, se desactivan viejos argumentos y dejan de tener voz y voto. Una libertad sale de lo más profundo de ti y favorece a quienes te anteceden y a quienes te preceden. Limpieza kármica en casa.

AMOR Y SEXO. Con Venus en la casa del amor, una red vincular amorosa y potente circula con tu pareja si no te dejas envolver por el “sonido de sirena”. Venus en su expresión más elevada genera amor, en su versión menos elevada genera vínculos donde no hay entrega genuina.

EL DESAFÍO. Ábrete a la aventura y atrévete a hacer ese cambio de look que quieres.

LA OPORTUNIDAD. Con la sinceridad aumenta la confianza. Expón tu punto de vista.

TU ALIADO. Aries hace realidad uno de tus sueños.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter en once, muchas responsabilidades y mayores exigencias dentro de un equipo de trabajo con gente influyente y poderosa. Tú, en tu eje. A partir del 14, un movimiento laboral optimiza tus recursos y te da una satisfacción infinita por el resultado y la buena repercusión de lo que haces.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Marte es una energía dinámica y, por momentos, desbordante. Tu economía mejora con este planeta ubicado en este sector de tu vida, pero tienes que manejarte con inteligencia para no desbordarte en los gastos. Ojo con las tentaciones y con los despistes.

AMOR Y SEXO. Nuevos espacios con tu amor y otra modalidad. Comparten un proyecto que no solamente involucra el amor que se tienen, ¿algo laboral? Además, una decisión importante los hace muy felices.

EL DESAFÍO. Usa tu racionalidad, pero acuérdate: tu poder está en tu intuición, no la dejes de lado.

LA OPORTUNIDAD. Compartir responsabilidades y soltar controles.

TU ALIADO. Con Sagitario se disipan tensiones.

Por Ana Bilsky

Te puede interesar: En octubre ocurren 6 planetas retrógrados: cómo te afectarán