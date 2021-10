Kate del Castillo recuerda con nostalgia el Baby’O donde estuvo con Luis Miguel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La polémica actriz Kate del Castillo reaccionó un poco tarde en redes sociales por el lamentable accidente que dejó a una de las discotecas más emblemáticas del Puerto de Acapulco, la cual fue incendiada premeditadamente, se trata nada más y nada menos que del Baby’O que se incendió hace un par de días.

La empresaria reaccionó a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en la que aparece junto con el “Sol de México”, Luis Miguel, mientras disfrutan una noche de antro en la década de los 90.

Kate aseguró que una época agradable de su vida como es la adolescencia, guarda recuerdos gratos y entre ellos están los vividos en el interior de la discoteca, que como los mencionados, fue uno de los lugares turísticos más atractivos de Acapulco en el que celebraron figuras de talla internacional, así como los artistas de moda, destacando desde luego, Luis Miguel.

En la imagen se ve a una muy jovencita Kate del Castillo abrazando a Luis Miguel, que en ese entonces contaría con unos 20 o 25 años, en pleno auge de su carrera, precisamente con el álbum 20 años durante una noche típica de antro. Cabe señalar que Luis Miguel es muy querido en Acapulco y prácticamente el Baby’O fue escenario de distintas aventuras del intérprete de “Cuando calienta el sol”.

Por su parte, Del Castillo indicó en el mensaje que acompañó la imagen en su cuenta de Instagram, que se encuentra ‘de luto’ por la sensible pérdida de la discoteca, mencionando que no cree posible que exista otro lugar icónico de fiesta como el Baby’O.

Las reacciones se sus seguidores no se hicieron esperar con más de nueve mil manitas levantadas y decenas de comentarios, muchos de ellos señalando que no habían entendido el mensaje que quiso transmitir la actriz, mientras que otros se volcaron a preguntar sobre su relación con Luis Miguel, quien, por cierto, no se ha expresado en redes sociales sobre lo ocurrido en el Baby’O.

SE DISTANCIÓ DE YOLANDA ANDRADE

Luego de la polémica que envolvió a Kate del Castillo en 2015 cuando sostuvo una reunión con el afamado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que le valió para ser perseguida por el gobierno mexicano.

Justamente por esta reunión Yolanda salió perjudicada pues se dijo, en aquel momento, que supuestamente ella fue quien sirvió de enlace para contactar con el narcotraficante.

“A mí me afectó públicamente. (…) Yo la consideraba mi amiga, (…) no se trata de pedir ni ofrecer disculpas. Se trata de que cada quien haga la película de su vida con el elenco que decida. Ella no perdió nada, y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ella no”, señaló Andrade.

Finalmente, Yolanda dijo que con el resto de las “Lagartonas” si ha tenido contacto solamente con Kate se dio el distanciamiento.