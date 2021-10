Top 5 de los mejores condimentos para tacos que puedes encontrar en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los tacos son una comida práctica, versátil y fácil de preparar. Cocinar tacos en casa puede hacer de este platillo una opción más saludable y económica que la que puedes encontrar en los restaurantes de comida rápida que ofrecen tacos. Hacerte de una buena mezcla de condimentos te ayudará a tener unos tacos caseros con gran sabor.

Tienes múltiples opciones para preparar tacos, ya sea con carne de res, cerdo, pollo, pavo, pescado, incluso solo vegetales. Pero si quieres hacer unos tacos como se preparan en México la carne molida no sería la mejor opción, como lo señala el chef Aarón Sánchez, juez de “MasterChef”.

Tener un condimento de tacos a la mano es ideal para transformar tus ingredientes en un excelente complemento para tus tortillas. El condimento para tacos generalmente incluye comino, chile en polvo, cebolla, pimentón, ajo y sal. Buscamos cuáles son las mejores opciones de sazonadores para tacos que puedes comprar según su sabor.

5 mejores condimentos para tacos

1. McCormick Original Taco Seasoning Mix

El condimento para tacos de McCormick tiene un sabor intenso que no es demasiado picante pero es lo suficientemente fuerte como para complementar gran variedad de carnes. “Tiene un perfil de sabor bien redondeado”, según los evaluadores de Eat This, Not That quienes lo consideraron una excelente opción para sazonar la carne.

McCormick se toma muy en serio los tacos, tan es así que recién buscó a su primer Director of Taco Relations para trabajar con el equipo de McCormick Kitchens para desarrollar recetas de tacos innovadoras y deliciosas.

2. Simply Organic Spicy Taco

El condimento de Simply Organic es la mezcla de condimentos que se distingue del resto porque es picante, ideal para quienes buscan un condimento fuerte. Es perfecto para el arroz, carne molida, pollo desmenuzado, tofu y cualquier otra producto que quieras colocar en una tortilla.

3. Old El Paso

Para los expertos de Test Kitchen de Taste of Home, el mejor condimento general para tacos es el de Old Paso. Este condimento se destacó por la combinación de sabores y el equilibrio de las especias. “Con un toque especial, pero no tanto como para ofender a los quisquillosos”. Aunque para los degustadores de Eat This, Not That, les pareció un sabor decepcionante.

4. Tone’s

La mezcla de condimentos de Tone es una buena opción cuando requieres una importante cantidad de sazonador ya sea porque preparas tacos frecuentemente o en grandes cantidades. De acuerdo a Taste of Home el condimento tiene un sabor agradable a tomate con notas de cebolla, pimienta de cayena, ajo y orégano.

5. Bearitos

El condimento de Bearitos si bien no tiene un sabor tan notable, según los evaluadores de Eat This, Not That tiene un buen sabor. Una mezcla de hierbas y especias que sabe muy bien con carne de res, pavo, frijoles o tofu.

