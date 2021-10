VIDEO: Alejandra Espinoza no se arrepiente por rechazar protagónico de ‘La Desalmada’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los protagónicos cada vez son más escasos en las Telenovelas pues el público busca contenidos de otro corte, lo que ha provocado que la industria vaya en decadencia, a pesar de ello, Alejandra Espinoza reveló que no se arrepiente de darle la espalda a uno de los proyectos

A principios de este año Alejandra Espinoza sorprendió al aparecer en el casting de La Desalmada para competir por el papel que actualmente interpreta Livia Brito. Lo que pocos saben es que la guapa conductora sí se había quedado con el personaje, pero a la mera hora tuvo que rechazarlo por una fuerte razón.

Actualmente la producción de “El Güero” Castro es una de las telenovelas con mayor éxito, tanto en México como en Estados Unidos, por lo que Espinoza fue cuestionada sobre si se arrepentía de haber quedado fuera; sin embargo, aseguró que hasta hoy no lamenta ninguna de las decisiones que ha tomado.

En entrevista para un canal de youtube, Alejandra se sinceró al respecto y aunque no niega que sí le entra la curiosidad de lo que habría pasado, está feliz con su decisión: “De nada de lo que yo hago en mi vida me arrepiento, te lo prometo. Jamás me arrepiento de nada”. De repente digo: “Bueno, ¿qué hubiese pasado si…?”.

Incluso, confesó que no fue una, sino dos veces la que se negó a participar en “La Desalmada”, pues, a pesar de no aceptar el papel que se ganó en el casting, volvieron a para ofrecerle un nuevo papel, al que también le dijo que no.

La presentadora también explicó que probablemente este proyecto no estaba destinado para ella y no se siente mal por no formar parte de él: “Cuando algo no es para ti de verdad por más que uno lo desee, por más que uno lo busque. Ósea, literal, el proyecto no era para mí y no me arrepiento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar y nunca me siento mal por las decisiones que tomo”.

Por último, aseguró que no dejará su carrera como actriz, aunque confesó que por el momento sus prioridades ya han cambiado y la actuación ya no encabeza la lista: “Eso no está descartado que vuelva a las telenovelas, a mí sí me gusta mucho la actuación y es una de mis pasiones, pero cuando digo no era lo que yo pensaba es porque estoy en otro momento de mi vida”, finalizó.