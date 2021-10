Arde Concacaf: México no pasó del empate ante Canadá en el Estadio Azteca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Estadio Azteca no bastó para impulsar a México a una nueva victoria en las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf. El Tri se quedó sin los tres puntos tras empatar (1-1) ante su similar de Canadá, que planteó el partido sin ningún tipo de complejo o miedo.

Los dirigidos por Gerardo Martino no dominaron a Canadá como en años anteriores. Empataron y se rompió una racha de seis triunfos consecutivos ante los canadienses no obstante la reaparición de Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

Jorge Sanchéz, defensor del América, puso el 1-0 al 21′. Recibió un pase filtrado de “Chucky” Lozano, el cual bajó con el pie derecho. Le quedó el balón rebotando y le pegó con la izquierda de media volea, pasando la pelota entre las piernas de Maxime Crepau para entrar a la red.

Pero a los 42′, la selección canadiense igualó el marcador y apagó al Azteca cuando Jonathan Osorio definió de zurda tras un gran pase filtrado de Alphonso Davies. ⚽️🔥🇨🇦 ¡Goool de @CanadaSoccerEN!

⚽️🔥🇨🇦 ¡Goool de @CanadaSoccerEN!

⚽️🔥🇨🇦 ¡Goool de @CanadaSoccerEN!



Gol de Jonathan Osorio y el pase de Alphonso Davies es de primer nivel



📲🔴 ¡En vivo! https://t.co/wSthPY4asj

📺 TUDN#LaCasaSeRespeta I #CaminoACatar I #PasiónYOrgullo pic.twitter.com/UEOg8T0PQa— TUDN USA (@TUDNUSA) October 8, 2021

En la segunda parte parecía que México tomaba la ventaja en dos ocasiones. Primero a los 63 minutos un mal rechace defensivo canadiense se fue al travesaño, ahogando el grito de gol de los aficionados. ¡Por poco es autogolazo de Canadá!



De milagro la pelota pegó en el travesaño



📲🔴 ¡En vivo! https://t.co/wSthPY4asj

📺 TUDN#FMFporNuestroFutbol I #CaminoACatar I #PasiónYOrgullo pic.twitter.com/oyVcuDPlQ6— TUDN USA (@TUDNUSA) October 8, 2021

Y después a los 66′, Raúl Jiménez envió la pelota a las redes con un toque suave frente al arquero, pero la jugada se anuló por una falta previa del delantero del Wolverhampton por empujar al zaguero que lo marcaba. ¡Gol anulado a Raúl Jiménez!



El árbitro señala balón para Canadá y le quita el gol a RJ9



📲🔴 ¡En vivo! https://t.co/wSthPY4asj

📺 TUDN#FMFporNuestroFutbol I #CaminoACatar I #PasiónYOrgullo pic.twitter.com/CQhViwuAM2— TUDN USA (@TUDNUSA) October 8, 2021

Canadá fue peligroso durante todo el partido, y de no ser por una buena actuación de Memo Ochoa los de la hoja de maple hubieran podido dar un “Aztecazo”.

Ochoa tuvo varias buenas intervenciones, incluyendo una en que salvó a México al sacar por arriba un remate de cabeza a los 78 minutos. ¡Otro atajadón de Guillermo Ochoa! Con el recurso apropiado la manda a tiro de esquina



📲🔴 ¡En vivo! https://t.co/wSthPY4asj

📺 TUDN#FMFporNuestroFutbol I #CaminoACatar I #PasiónYOrgullo pic.twitter.com/JTYKG6Ujci— TUDN USA (@TUDNUSA) October 8, 2021