Biden restaura la protección completa a 3 Parques Nacionales y deshace un mandato de Trump

El presidente Joe Biden restauró dos monumentos nacionales muy extensos en Utah, revirtiendo una decisión del presidente Donald Trump que abrió los dos monumentos nacionales para la minería y el desarrollo económico, aunque tienen algunas tierras de roca roja sagradas para los nativos americanos y son el hogar de antiguas viviendas en acantilados con históricos petroglifos.

Trump invocó la Ley de Antigüedades centenaria para cortar 2 millones de acres (800.000 hectáreas) de los dos monumentos de Utah, y calificó las restricciones sobre la minería y otras producciones de energía como una “apropiación masiva de tierras” que “nunca debería haber ocurrido”.

En una acción separada, Biden restauró las protecciones en un área de conservación marina frente a la costa de Nueva Inglaterra, el Monumento Nacional Marino Northeast Canyons and Seamounts, que fue autorizada para ser utilizada para la pesca comercial bajo una orden de Donald Trump.

Trump había hecho un cambio en las reglas para permitir la pesca comercial en un área de casi 5,000 millas cuadradas, una acción que fue aplaudida por los grupos de pescadores pero muy criticada por los ambientalistas que presionaron a Biden y a la secretaria del Interior Deb Haaland para restaurar allí las protecciones contra la pesca.

Los monumentos Bears Ears y Grand Staircase-Escalante abarcan más de 3.2 millones de acres, un área casi del tamaño de Connecticut, y fueron creados por administraciones demócratas bajo una ley centenaria que permite a los presidentes proteger sitios considerados históricos, geográfica o culturalmente importantes.

La Casa Blanca dijo que esta medida se enmarca dentro de los esfuerzos de conservación de la vida salvaje, las tierras y las aguas del país.

Bears Ears fue establecido hace un siglo y se trata del primer “primer monumento nacional” que se estableció en el país, en respuesta a “una petición de las tribus reconocidas a nivel federal”, apuntó Biden y dijo que es un lugar reverenciado y sagrado para los nativos-americanos y recordó que la Administración de Trump redujo su tamaño en un 85%.

El otro parque en Utah, Grand Staircase Escalante, fue creado hace 25 años. Biden subrayó que en él se han producido importantes descubrimientos de fósiles y objetos arqueológicos tribales.

Northeast Canyons and Seamounts, con “una biodiversidad marina única” fue creado por el expresidente Barack Obama.

Biden consideró que el amparo de los terrenos públicos no debe depender de quién esté en la Casa Blanca, ni puede ser un asunto partidista.

Y afirmó que los científicos estiman que la protección y restauración de los parques y aguas nacionales pueden proporcionar el 40 % de las soluciones al cambio climático.

Antes del presidente, habló la secretaria de Interior Deb Haaland, la primera nativa-americana que ha accedido a un puesto en el gobierno, que se emocionó cuando habló de las medidas adoptadas este viernes para proteger permanentemente las tierras de sus ancestros.

Biden se convirtió este viernes el primer presidente del país en proclamar como festivo el Día de los Pueblos Indígenas, que se celebrará el próximo lunes, 11 de octubre,