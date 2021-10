Aracely Arámbula enamora a sus fans al aparecer bailando mientras viste un conjunto de lencería

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aracely Arámbula se mantiene muy activa en sus redes sociales, en donde no solo se divierte creando videos y revela información de los exitosos proyectos en los que participa, pues para iniciar con toda la actitud el fin de semana, sorprendió a sus fans con un video en el que aparece con muy poca ropa mientras baila frente a la cámara.

La bella actriz mexicana causó revuelo con su más reciente publicación de Instagram, todo gracias a un sensual video en el que presumió sus curvas de infarto utilizando un diminuto atuendo que enamoró aún más a sus fanáticos.

En esta ocasión, la también cantante compartió con cerca de 6 millones de seguidores una breve grabación que hizo frente al espejo mientras muestra abdomen marcado y su lado más atrevido vistiendo un sexy conjunto de lencería de encaje en color negro con blanco, al que le agregó unas medias de red y liguero con el que dio un toque de sensualidad.

Dicho clip fue utilizado para dar un poco de promoción a la obra de teatro “Por qué los hombres aman a las Cabronas”, con la que se presentará en San José California próximo miércoles 13 de Octubre.

Así fue como la ex de Luis Miguel dio la bienvenida al fin de semana con el video que hasta el momento ha sido reproducido más de 1 millón y medio de veces, además de recibir cientos de comentarios en los que sus fieles admiradores han halagado su belleza.

Sin embargo, esto no ha sido todo, pues días antes “La Chule” lució de manera espectacular sus encantos, ya que mostró de espaldas a la cámara sus curvas de infarto gracias a un ajustado vestido de pedrería, con el que su cinturita provocó cerca de 2 mil mensajes en los que sus seguidores la halagaron y le hicieron llegar muestras de cariño. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Asimismo, en otra imagen, la estrella de televisión de 46 años fue captada frente a la piscina, en donde presumió nuevamente su abdomen de acero, esta vez portando un bikini de cuello estilo halter cruzado en color negro que acompañó con un pantalón de playa, enmarcando sus curvas y dejándose ver simplemente perfecta. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

También te puede interesar: