Reportan un gran derrumbe en el flanco norte del volcán en erupción en Islas Canarias

El volcán de La Palma sigue dejando estragos desde que se iniciase el 19 de septiembre. En este caso la cara norte del cono del volcán de Cumbre Vieja sufrió la pasada noche un derrumbe parcial.

La ruptura parcial del cono del volcán que está en erupción en la isla española de la Palma, en el archipiélagode las Islas Canarias, puso este sábado en alerta a los equipos encargados de la evacuación de las zonas amenazadas, al generar varias coladas de lava nuevas, una de ellas muy abundante, que ya ha arrasado varias edificaciones.

Este es el espectacular derrame de lava grabado justo después del derrumbe del flanco norte del volcán de La Palma. El momento fue captado por un geólogo del Instituto Geológico y Minero de España https://t.co/nhjqNP3yZY pic.twitter.com/RvBdNAFprS — Europa Press (@europapress) October 9, 2021

En total son tres coladas de lava las que se han producido con la ruptura del cono volcánico, dos de ellas de menor peligro, ya que tienen poca fuerza, y una tercera que es la que ha asolado un número reducido de casas, y que se está monitorizando, aunque los expertos consideran que por la velocidad con la que desciende daría tiempo a evacuar las áreas necesarias.

🔴 El flanco norte del volcán de 'Cumbre Vieja' de La Palma se derrumba https://t.co/W0oPfATpBT Este ha sido el momento ⤵ pic.twitter.com/ODIkfpYETX — Europa Press (@europapress) October 9, 2021

Esta emisión de coladas ha creado grandes daños en la zona, dificultando el paso de los equipos de científicos, según informa Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr— INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

La colada de lava que avanza por la zona industrial del Callejón de la Gata en Los Llanos de Aridane en La Palma es la que está siendo más vigilada, pues es una masa de lava importante, si bien hay “tiempo de sobra” si fuese necesario realizar una evacuación. Así avanza la colada de lava por la zona del polígono industrial / This is how the lava flow moves through the area of the industrial park pic.twitter.com/Ms4u1BBAPH— INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

La separación parcial del cono provocó además la expulsión de grandes bloques de material volcánico y no se puede descartar que surjan nuevos centros de emisión de lava y gases en torno al cráter, de acuerdo a las últimas valoraciones de los vulcanólogos.

Las autoridades y científicos están al tanto también del terreno ganado por la lava al mar, el llamado delta lávico (“fajana”), que corre el riesgo de derrumbarse, si continúa su avance a profundidades mayores en el océano, lo que iría acompañado de la liberación brusca de gases, con explosiones y olas.

La lava ha afectado ya se extiende en una superficie de más de 497 hectáreas y ha destruido más de 1,186 edificaciones, y hoy no se descarta que en una nueva medición aumente la anchura de la colada, que el viernes seguía situada en 1,250 metros. Más imágenes de la nueva colada de lava que desciende por el Camino de los Campitos y el de la Vinagrera/ More footage of the new lava flow descending by the Camino de los Campitos and the La Vinagrera pic.twitter.com/bRlZAvZXMG— INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

Mientras, 225 personas continúan alojadas en hoteles tras ser evacuadas de sus viviendas desde el comienzo de la erupción, el pasado 19 de septiembre.

La Cumbre Vieja es uno de los complejos volcánicos más activos de Canarias. En ella se han producido dos de las tres últimas erupciones registradas en las islas, el volcán San Juan, en 1949, y el Teneguía, en 1971.

La erupción actual se ha producido 50 años después de la última, que tuvo lugar del 26 de octubre al 18 de noviembre de 1971, y que provocó una víctima por inhalación de gases.