“Ya no soy Tiktoker, soy una celebridad”: Kunno es tachado de arrogante en redes sociales

El reconocido influencer Kunno ha vuelto a dar de qué hablar luego de dar unas declaraciones, que a los ojos del público, estuvieron fuera de lugar. Como resultado, las redes sociales se inundaron de comentarios en su contra, donde lo tacharon de “poco humilde” y “arrogante”.

Recientemente, el creador de “la caminata” en Tik Tok acudió a una entrevista para el canal de YouTube alofokeradioshow y allí habló sobre las numerosas polémicas en las que se ha visto envuelto, como por ejemplo aquella que protagonizó por vender saludos.

“Yo lo había visto de la manera en que a diario yo veo mensajes de mamás que me escriben que sus hijas se quieren morir si no es por mí. Yo tenía un seguidor mío que se llama Santi y que falleció de una enfermedad, pero no se dejaba revisar por las enfermeras si no les enseñaban mis Tik Toks”, contó Kunno.

Asimismo, declaró que nunca fue su intención “aprovecharse” de dichas situaciones y por el contrario, dar ánimos a quienes lo necesitan. Al respecto, uno de los entrevistadores bromeó con él diciendo: “entonces Papi Kunno cobra por salvar vidas”.

No pasó mucho tiempo antes de que el Tik Toker dijera algo que causó revuelo en redes sociales y se convirtiera en una nueva polémica. Esto ocurrió luego de que fue cuestionado sobre sus “trucos” para volverse famoso en la plataforma, a lo que él aseguró que ya no busca figurar allí porque ya es una estrella:

“Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista“, sentenció y el clip se difundió como la pólvora dentro de varias plataformas, por lo que las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar.

“Ese vato jamás será artista y mucho menos una celebridad no es hate, pero creo que canto mejor que el“, “Ay ajá y talento de dónde o por qué es estrella” y “de dónde sacó lo estrella”, son algunas respuestas que obtuvo.

