Gloria Trevi recuerda a su hija Ana Dalai con emotivo mensaje a 22 años de su nacimiento

Gloria Trevi sigue envuelta en la polémica, pues luego de ser acusada por la Fiscalía de Inteligencia Financiera por presuntamente haber cometido los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal junto a su esposo, Armando Gómez, ahora fue ella misma quien se puso en el ojo del huracán tras recordar a su hija Ana Dalai en el que hubiera sido su cumpleaños número 22.

Y es que, a través de las historias de su página oficial de Instagram, el pasado 10 de octubre la cantante mexicana compartió una imagen alusiva a ella con su pequeña hija en brazos, a quien recordó a 22 años de su nacimiento.

Y aunque la cantante sigue sufriendo por una de las pérdidas que más han marcado su vida, la muerte de su primera hija sigue siendo todo un misterio del que pocas veces ha querido hablar, pues hasta el momento lo único que se sabe es que la recién nacida perdió la vida un mes después de haber llegado al mundo, el 13 de noviembre de 1999 en Rio de Janeiro, Brasil, en donde Trevi vivía con varias mujeres que fueron reclutadas por ella en conjunto con su exmánager y pareja sentimental Sergio Andrade.

Durante una entrevista con Adela Micha en 2004, Gloria Treevi recordó el desesperante momento que pasó cuando descubrió que su bebé estaba sin vida.

En la charla, la intérprete de “Zapatos Viejos” recordó que ella había dejado a la niña durmiendo, pero tras una discusión que se tardó mucho tiempo se empezó a sentir inquieta porque quería ver a la bebé.

“Sergio le dice a Katia que fuera por la niña, y yo me doy cuenta de que Katia no regresa con la niña. Pasaron minutos a mí se me hizo una eternidad yo estaba desesperada. La veo salir con la niña cubierta y dice: ‘está dormida'”.

Sin embargo, luego de insistir para que la dejaran ver a su hija, descubrió que Ana Dalai ya había fallecido.

“Katia hizo una cara que yo sentí el corazón que se me paraba. En ese momento descubre a la niña y yo me doy cuenta de que mi hija no estaba bien. Tenía la boquita azul, no tenía el rosado en sus mejillas. Grité y me clavaron al piso”.