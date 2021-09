VIDEO: Gloria Trevi confiesa que Sergio Andrade no pagó en prisión todo lo que hizo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante mexicana, Gloria Trevi sigue alistando los detalles de su serie biográfica, esto mientras también se encuentra realizando la grabación de su próximo álbum musical en España.

Y es que Trevi aprovechó su estancia en el país del viejo continente para hablar del proyecto que actualmente ha entrado en controversia desde ya hace muchos años, tras darse a conocer que no incluiría a Sergio Andrade. Fue así que, durante la entrevista para el programa Primer Impacto, explicó que será algo desde el amor de inicio a fin en su historia biográfica.

“Va a ser algo hecho desde el amor, no desde el odio, no desde el rencor, porque mi historia es una historia de amor, desde el principio, desde la niña que soñó con ser artista, y que, por amor a la música, al arte me aventé a las calles al ruedo, a luchar y a tocar las puertas, alcanzar mis sueños, también como ese sueño se pudo haber empezado a convertir sin que yo me diera cuenta en una pesadilla, no es mi verdad, sino es lo que sucedió”

Asimismo, la intérprete de “5 minutos” aprovechó la entrevista para responder a Valentina, hija de la ex corista Karla de la Cuesta, quien aseguró que Gloria no es víctima y México pareciera no tener memoria con su caso.

“Esta muchachita no me conoce, y obviamente habla de una situación que no vivió, no quiero ahondar mucho porque son personas que yo considero verdaderamente que fueron víctimas, no nada más de ese sujeto, sino también de esa televisora”, subrayó Trevi.

Además, al recordar que Sergio Andrade pagó una condena de 7 años en la cárcel luego de 12 denuncias de abuso sexual que la pusieron en su contra, sumado a los maltratos realizados a sus ex coristas, la cantante mexicana manifestó que ese castigo no fue suficiente para él.

“Yo considero que este señor no pagó lo que debía de haber pagado, o sea, el daño que hizo fue demasiado y desgraciadamente… pero ¿sabes qué?, si tu pones las cosas en manos de Dios, es muchísimo más certera su justicia que la de los hombres”.

Finalmente, al ser cuestionada sobre su felicidad, Gloria Trevi confesó: “Ahorita sí, yo creo que el amor y la felicidad, lo he aprendido, es de momentos, así que cuando aparece, agárralo, vívelo, disfrútalo”.

Cabe recordar que la estrella mexicana fue acusada a finales de la década de los 90 de integrar una supuesta sociedad junto al productor musical Sergio Andrade que, con el objetivo de llevar a la fama a adolescentes, las secuestraba para abusar de ellas. Pese a que el caso explotó entonces con el nombre de “el clan Trevi-Andrade”, con el tiempo se demostró que la artista había sido también una víctima del manager.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: