La hija del ex campeón mexicano Miguel Ángel González reveló que las personas se aprovechaban de él

En las últimas semanas un ex campeón mexicano sorprendió al mundo por estar en situación de calle. Miguel Ángel González pasó de ser un púgil destacado dentro del ring a deambular por las calles de México. Esta situación preocupó a Julio César Chávez, quien buscó la manera de ayudarlo. Fernanda González, hija de “El Mago” explicó cómo su padre llegó a esta situación.

“No puedo confirmarte si Abel Sánchez fue el principal, fueron muchas personas que se aprovecharon de su situación. El boxeo es un deporte lindo pero trae consigo muchas cosas, hubo gente que vio la oportunidad y se aprovecharon”, dijo Fernanda en unas declaraciones recopiladas por El Fildeo.

Miguel Ángel González, el “Mago”, no la está pasando bien.

Anda en la calle. Me llegó este video por whats y @Jcchavez115 quiere ayudarlo.

Si alguien lo tiene localizado sería de gran ayuda

@reformacancha @wbcmoro pic.twitter.com/CST00G9d30 — DMartinezCANCHA (@DMartinezCANCHA) September 30, 2021

Miguel Ángel González fue captado en algunos videos mientras deambulaba por las calles luciendo un mal aspecto. Sin embargo, Fernanda recalcó que su padre no era un vagabundo ni pasaba necesidades extremas.

“Si quisiera dejarles en claro que mi papá no es como que viviera vagabundo o no tuviera nada que comer. Él es una persona muy noble, si veía que no tenías para unos tenis él te los daba, muchos te pueden confirmar que mi papá veía que no tuvieras para comer y te daba dinero para que compraras algo. Mi papá es de verdad una persona que me respetó”, explicó.

Finalmente, fue el Consejo Mundial de Boxeo el ente que dio con el paradero del azteca y lo llevó a la clínica Hacienda Nueva Vida. Ante este gesto, la hija de "El Gato" se mostró muy agradecida por querer ayudar a el ex boxeador. Me llega un video donde aparentemente suben a Miguel Ángel González a un auto para llevárselo a rehabilitación.

Lo recogieron en calles de la Colonia Roma pic.twitter.com/wUcuiY1TxD— DMartinezCANCHA (@DMartinezCANCHA) October 6, 2021

“Mi papá es una persona muy querida, ahora ya está en una rehabilitación. Sí quiero dejar en claro que es una persona muy querida que él tiene lugares donde vivir y dormir. Estoy nuevamente muy agradecida con Aron Silva con el señor Mauricio Sulaimán por la ayuda”, concluyó.

