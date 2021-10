VIDEO: Eugenio Derbez estalla contra compañía que explotó su imagen sin permiso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La fama del mexicano, Eugenio Derbez, sigue subiendo como espuma, y es que en esta ocasión el famoso comediante reveló por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, un inesperado reclamo al equipo de Enchufe.tv por el uso de su imagen en la película “Misfit”.

Derbez empieza diciendo: “hola, qué tal. Este es un video para el público en general y los medios de comunicación. El día de ayer, lunes, 11 de octubre, en las redes sociales del canal de comedia Enchufe.tv se publicó un video de una escena de la película Misfit, en la que supuestamente participo, solamente quiero aclarar que no, no fue así, no participo y es una falta de respeto. Creo que ahora sí se pasaron de la raya y también creo que es el colmo que utilicen mi imagen de esa manera, queriéndose aprovechar de mi nombre”.

El actor, de 60 años, incluso dijo que ha reunido a su equipo legal y ha visto la película varias veces, “fueron tres veces, de principio a fin”, recalcó acercándose a la cámara.

Según el mexicano, en esa reunión tomaron algunas decisiones, tres. La primera dijo que luego de analizar la escena en cuestión y la película en su totalidad con peritos especializados concluyeron que: “ese que aparece en la escena publicada por Enchufe.tv no soy yo”.

Como segundo punto señaló que exigen a Enchufe.tv que retiren el video de sus redes en las próximas 24 horas y que acepte que él no participó en la película, “de no hacerlo deberemos tomar medidas”, dijo, y mostró un metro de carpintero. “Y ya saben que cuando tomamos medidas, son medidas muy exactas”. Y como tercer punto, Derbez invitó a la audiencia para que vaya a ver la película Misfit en cines este fin de semana.

Lo que parecía un reclamo serio, en realidad fue una broma por parte del actor y una manera de incentivar a sus seguidores a ver Misfit que se estrenará este jueves 14 de octubre en las salas de cine de Ecuador.

Y ya en un tono de humor señaló: “la verdad que está muy buena. Más allá de que si salgo o no salgo, el desmadre que usaron mi imagen, está muy buena. Como me reí en la parte (risas)… Ese no es el punto, el punto es que abusaron de mi imagen y eso no está bien. Así es que de paso vean la película, porque sí está muy entretenida…”.

En la parte final del video, Derbez invitó al equipo de Enchufe.tv a confiar en ellos mismos: “De verdad confíen en ustedes, tienen talento, me reí mucho con la película, es una gran producción, tiene grandes actores, tienen muy buen humor, así es que dejen de usarme, gracias”.

Misfit, además de estrenarse en Ecuador, también llegará el 14 de este mes a los cines de Bolivia, Perú y México. Y el 28 de octubre en Centroamérica

SIGUE LEYENDO: