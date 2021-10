¿Ahora si va en serio? Julio César Chávez Jr. reaparece en un gimnasio y se especula su vuelta al ring [VIDEO]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En las últimas semanas, los hijos de Julio César Chávez han sido citado en los medios de difusión porque presuntamente ambos estaban internados para rehabilitarse por las adicciones. Sin Embargo, el “Gran Campeón Mexicano” aclaró que la ausencia de sus hijos se trataba de un “retiro espiritual”. Luego de estar varias semanas fuera de las redes sociales, Julio César Chávez Jr. reaparece, pero con claras señales de volver a querer subirse al ring.

¿REGRESARÁ PRONTO? 👀🥊



Julio César Chávez JR nos ha sorprendido a través de un video en donde se le ve recuperado y entrenando poco a poco.



📹 | ADAMSFTWR pic.twitter.com/HlwYg4OgR0 — Bolavip México (@BolavipMex) October 15, 2021

A través de su cuenta de Instagram, Chávez Jr. publicó una serie de stories en las que se mostró de vuelta a los gimnasios. El púgil mexicano presumió su regreso a los entrenamientos lo que puede pronosticar sus intenciones de volver al cuadrilátero.

No está de más recordar que Chávez Jr. viene de perder contra Anderson Silva en el Estadio Jalisco. Aquella contienda se enmarcó en el evento “Tributo a los Reyes” en la que Omar y Chávez Jr. compartieron cartelera en la última exhibición de su padre (ambos perdieron).

¿Qué pasó con la carrera de los hijos de Julio César Chávez?

El reconocido entrenador, Ignacio Beristáin fue muy crítico al explicar las razones por las cuales los hijos del “César del Boxeo” no pudieron continuar con el legado. El principal argumento de “Nacho” fueron las adicciones a las drogas las cuales fueron un obstáculo en la carrera de Omar y Chávez Jr.

“Los conocí desde niños, los dos boxeaban bien, pero les ganó la droga, la indisciplina también (…) No supe nada de él (Chávez Jr.), y la verdad es que es doloroso, pero es mejor no acordarse de algo y alguien que nunca le entregó al boxeo lo que debía de haberle dado, es una herencia que no supo respetar, que le dejó su padre el más grande peleador que le ha dado México al mundo”, sentenció. HOF Trainer Ignacio "Nacho Beristain will Train Chavez Jr and will also work with strength and conditioning coach Angel "Memo" Heredia pic.twitter.com/G2kFcOrVrz— JCalderonBoxingTalk (@Jcalderonboxing) February 4, 2017

También te puede interesar:

· ¿Qué pasó con los hijos de Julio César Chávez? “Los dos boxeaban bien, pero les ganó la droga”

· “Están en un retiro espiritual, no en rehabilitación”: Julio César Chávez explicó la desaparición de sus hijos

· Julio César Chávez no cree en el retiro de Manny Pacquiao y considera que peleará otra vez