Julio César Chávez no cree en el retiro de Manny Pacquiao y considera que peleará otra vez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El retiro de Manny Pacquiao no ha caído por sorpresa, pero si ha dejado un vacío en el boxeo. Varios púgiles se han expresado con respecto a la decisión del filipino. “Canelo” Álvarez consideró que ya era tiempo de que colgara los guantes, pero Julio César Chávez pone en duda la decisión de “Pac-Man”.

“Yo no sé si ya se retiró. No creo, yo creo que va a volver a pelear otra vez”, sentenció Julio César Chávez en una declaraciones a Little Giant Boxing.

Por otra parte, el “Gran Campeón Mexicano” no ocultó sus palabras de idolatría ante la gran trayectoria de Manny Pacquiao dentro del boxeo.

“Dejó un legado difícil de igualar. Es un gran peleador y sobre todo como ser humano es increíble. Tiene un chingo de peleas que me gustan. Todas las peleas de Pacquiao fueron emocionantes y de gran espectáculo”, expresó Chávez.

Ambos peleadores han tenido grandes expresiones de admiración. Incluso, Manny Pacquiao había asegurado en una entrevista que guardaba algunos VHS con peleas del “César del Boxeo”. En este sentido, el azteca le mandó un mensaje por el retiro de “Pac-Man”.

“Manny Pacquiao I Love you too much. I love un Chingo”, expresó entre risas.

Manny Pacquiao has officially announced he will retire from boxing after a 26-year legendary career 🥊 pic.twitter.com/PXYPIKH0C6 — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 29, 2021

El filipino se retira de los cuadriláteros con un registro de 68 victorias, 8 derrotas y 2 empates. Pacquiao centrará todas sus atenciones en la lucha por la presidencia de Filipinas, uno de sus más grandes retos fuera del ring.

También te puede interesar:

Ex boxeadores mexicanos se rinden a los pies de Manny Pacquiao: “Está a la altura de Muhammad Ali ”

Manny Pacquiao ha mantenido su idolatría por Julio César Chávez a través del tiempo

Manny Pacquiao anunció oficialmente su retiro del boxeo con un conmovedor video y “Canelo” Álvarez habló sobre la noticia