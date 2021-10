Selena Gomez provoca las reacciones de sus fans con nueva colaboración con Coldplay

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Selena Gomez ha logrado provocar gran sorpresa entre sus seguidores luego de que en una reciente publicación, ella misma revelara que colaborado en un nuevo sencillo junto a la exitosa banda Coldplay.

Apenas hace unos meses impacta con una colaboración con el cantante Camilo que con su tema “999” se colocaron dentro de las listas de streaming de varias plataformas de música, pero ahora no solo ha revelado la colaboración sino que también el nombre de la canción “Let somebody go” la cual ya cuenta con video musical con la letra, lo que ha dejado a sus fans bastante emocionados.

El video de las letras de la canción ya se puede ver en su totalidad en la app de YouTube logrando en pocas horas de su lanzamiento rebasar el millón de reproducciones, hasta el momento se ha dado a conocer que esta canción será incluida en el álbum de la agrupación que llevará por nombre “Music of the Spheres”.

Esta nueva canción podría convertirse en todo un clásico de Gomez pues ella se ha caracterizado en su carrera por interpretar temas de desamor como “Lose you to love me”, pues ahora con este nuevo tema habla de una relación que ha llegado a su fin y ambos sufren.

“Gracias Coldplay por invitarme a ser parte de este bello proyecto”, expresó la también actriz bajo su post.

Sus millones de seguidores no han parado de hacerle llegar sus reacciones por esta espectacular colaboración que seguramente logrará ser todo un exito, “Reina de las baladas”, “Amo tu voz, amo la canción, amo tu voz en esta canción”, “Me acabo de enamorar de esta canción”, expresaron algunos de sus fans.

