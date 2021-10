Claudia Álvarez presume su pancita de casi 5 meses de embarazo: “Me siento súper poderosa”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Claudia Álvarez está feliz de poder llegar a los 40 años con total plenitud, pues no solo se ha clocado como una de las actrices más queridas y respetadas por el público, sino que a nivel personal también se encuentra viviendo una maravillosa etapa gracias a su segundo embarazo, el cual la convertirá en mamá de mellizos.

Y fue precisamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la actriz compartió una enternecedora imagen con la que presumió su pancita de casi cinco meses de gestación, misma que acompañó con hermosas palabras en las que habló de lo complicado que han sido los últimos meses, pues a diferencia de su primer embarazo, ha tenido que soportar rudos síntomas.

“Foto casual sin maquillaje y muy feliz presumiéndoles cómo va mi pancita. La próxima semana cumplo 5 meses de embarazo y si he pasado por momentos duros, mis síntomas fueron al doble que con Kira, ahora se me va el oxígeno al hacer 3 cosas, pero solo de pensar que tengo en mi cuerpo 3 corazones, 60 dedos, 6 pulmones y así me puedo seguir con la súper lista, me siento súper poderosa y no habrá nada que no pueda lograr en la vida”, detalló la famosa.

La imagen en la que apareció posando frente al espejo mientras viste unos jeans y top, permitió a cerca de 3 millones de seguidores que pudieran apreciar su “baby bump”, con el que celebró su maternidad y aprovechó para agradecer a quienes se han mantenido cerca para hacerle llegar infinitas muestras de cariño.

“¡¡¡Gracias por siempre estar al pendiente y darme tanto amor, los siento cerquita y amo que me acompañen en mis procesos tanto profesionales como personales!!!”.

Recordemos que fue el pasado 5 de septiembre, cuando actriz mexicana anunció en redes sociales que está embarazara por segunda vez, y junto a su esposo, el productor Billy Rovzar, gritó a los cuatro vientos que está esperando no solo a uno, sino a dos bebés, ya que serán papás de mellizos.

“¡NOTICIÓN! ¡¡¡¡Hemos sido doblemente bendecidos!!!! Cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos, decidió que estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas“, escribió al pie de una serie de fotografías en las que mostró un ultrasonido y se hizo acompañar por su primera hija Kira.

También te puede interesar:

–Claudia Álvarez y la fuerte confesión sobre su embarazo

–Claudia Álvarez anuncia que está embarazada… ¡será mamá de mellizos!

–Claudia Álvarez, de “Vencer el desamor”, muestra su figura en un minibikini con estampado de leopardo