Britney Spears declara: “Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez doy una entrevista”

Britney Spears compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que muestra que está lista para la Navidad, adornando anticipadamente su casa y presumiendo un árbol bellamente decorado; sin embargo, ella complementó su publicación con un largo mensaje que dejó pensando a muchos de sus fans.

La princesa del pop se sinceró con sus seguidores, expresando lo siguiente: “Seré honesta y diré que he esperado tanto para ser libre de la situación en la que estoy… y ahora estoy asustada de hacer cualquier cosa porque tengo miedo de cometer un error !!! Los paparazzi corren por los árboles 🌳 y en el camino 🛣 cuando voy a casa y es aterrador !!!! Así que como dije, tengo miedo de hacer algo equivocado … No he hecho nada para ser tratada como lo hicieron conmigo los pasados 13 años !!! Estoy disgustada con el sistema y me gustaría vivir en otro país !!! Estoy celebrando Navidad muy tempraño este año 🎄 porque…¿y por qué no??!!! Creo que cualquier razón para encontrar más alegría en la vida es una buena idea … así que debo hacer las cosas de una manera un poco distinta de aquí en adelante !!! Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez doy una entrevista !!! Mientras tanto … me estoy manteniendo alejada de los negocios 💼 lo cual es todo lo que he conocido en mi vida entera … es por eso que esto es muy confuso para mí !!! De cualquier forma … Dios los bendiga a todos 🌹!!!”

Hace algunos días la hermana de Britney, Jamie Lynn Spears, dio a conocer que lanzaría un libro autobiográfico, lo cual fue tomado con ironía por la cantante y demostraría que no hay una buena relación entre ambas. Mientras tanto, la estrella del pop ha compartido videos en los que aparece modelando diversos atuendos, luciendo más sonriente a partir de que se revocó el control legal que su padre Jamie Spears ejercía sobre ella desde 2008.

