Chávez Jr. calienta a Jake Paul: “Cuando aprendas a boxear me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones”

Hace dos meses Jake Paul le dejó un mensaje contundente a Julio César Chávez Jr. y en su contenido le expresó literalmente que no quería pelear contra perdedores. Hasta ahora el hijo de la leyenda se había mantenido callado, pero decidió romper el silencio.

El reconocido youtuber y ahora boxeador dijo el 18 de agosto, mientras se alistaba para enfrentar a Tyron Woodley, que Chávez Jr. no era rival con nivel suficiente para arreglar un combate.

“No me gusta pelear con perdedores, pierde todo el tiempo. Perdió contra Anderson Silva, siento que soy un mejor peleador que él. Si quiere ser noqueado en una sesión de sparring, entonces arreglaremos algo”, declaró Paul con su toque picante.

De entrada Chávez Jr. no cayó en el juego y esperó para responder, y lo hizo a través de sus redes sociales para que el mensaje fuera claro y directo.

LO SIGUE BUSCANDO 👀🥊



Julio César Chávez sigue calentando a Jake Paul para ver si puede pelear con él en los próximos meses 🔥



El hijo de la Leyenda Chávez en esta oportunidad dice que Paul no es un rival para él ni aunque use 👠 pic.twitter.com/6KJ6PqbP8n — Vpro Sports (@VProSports) October 18, 2021

“El miedo no anda en burro. Así decimos los mexicanos. Cuando aprendas a boxear @jakepaul me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones, no me interesa pelear con alguien que no sabe boxeador”, escribió en su cuenta de Twitter.

El hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez viene de perder contra el otrora peleador de artes marciales mixtas Anderson Silva, el pasado 19 de junio de 2021 en el estadio Jalisco de Guadalajara.

Su reputación y nivel han bajado, pero Paul tampoco ha tenido rivales de peso para presumir dentro del mundo del boxeo. Ha peleado cuatro veces y en todas ganó (3 KOs), contra AnEsonGib, Nate Robinson, Ben Askren y Tyron Woodley.

Podría ser que esta batalla de declaraciones en redes sociales y medios de comunicación se traslade en cualquier momento a los cuadriláteros para resolverlo con los puños.

