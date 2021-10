Cody Bellinger levanta a los Dodgers de la lona con heroico jonrón y Los Ángeles se mete en la serie

Cody Bellinger, uno de los bateadores más criticados y cuestionados del año, ha acallado a todos sus detractores con otro octubre para recordar.

El ex MVP de la Liga Nacional salvó a los Dodgers cuando estaban a cinco outs de otra derrota en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con un jonrón de tres carreras que empató el juego, y Mookie Betts impulsó la anotación de la ventaja poco después en esa octava entrada para el vital triunfo de Los Ángeles 6-5 sobre los Atlanta Braves la tarde del martes.

La serie al mejor de siete se pone 2-1 todavía en favor de Atlanta con el juego 4 programado para este miércoles en Dodger Stadium. Julio Urías está anunciado para abrir por los campeones defensores de la Serie Mundial.

El cañonazo de Bellinger a una bola rápida a la altura del pecho de parte del relevista Luke Jackson cuando la pizarra era de 5-2, encontró en base a Will Smith y A.J. Pollock, quienes se embasaron con sencillos para hacer despertar a los aficionados, muy frustrados hasta ese punto por la sequía ofensiva del equipo.

“Manteniendo las cosas simples… Teniendo fe en mí mismo”, dijo Bellinger sobre su batazo heroico, que se suma a su hit decisivo para vencer a San Francisco en la Serie Divisional.

Tras el batazo de Bellinger, quien ahora tiene 8 jonrones en playoffs en su carrera, cinco de los cuales empataron o dieron la ventaja a los Dodgers, Chris Taylor bateó hit, se robó segunda base y anotó con doble de Betts al callejón del jardín derecho ya contra el relevista Jesse Chávez para la dramática voltereta en el marcador.

Kenley Jansen ponchó a los tres bateadores de la novena entrada para el salvamento ante la locura de los fans. Tony Gonsolin, octavo de los nueve lanzadores empleados por los Dodgers, se acreditó el triunfo. Jackson fue el derrotado.

Los Dodgers perdieron los dos primeros juegos de la serie en Atlanta, ambos siendo dejados tendidos en el terreno y el segundo de ellos rodeado de polémica por la inesperada aparición de Julio Urías. Ganar este martes era absolutamente obligado para las huestes del criticado piloto Dave Roberts.

Corey Seager puso arriba a los Dodgers con un jonrón de dos carreras en el primer inning, llevándose por delante a Mookie Betts, quien abrió el juego con base por bolas de Charlie Morton.

Los Dodgers no pudieron aprovechar que llenaron las bases contra un descontrolado Morton, quien regaló cuatro pasaportes e hizo 33 lanzamientos en esa primera entrada.

Pero el partido cambió drásticamente en la cuarta entrada por un error de fildeo que complicó al abridor Walker Buehler.

Con corredor en primera y un out, Austin Riley conectó un batazo profundo al jardín central que Gavin Lux no pudo atrapar.

La jugada, marcada como doble por el anotador oficial, reabrió las preguntas sobre la decisión de los Dodgers de utilizar a un infielder como outfielder desde hace varias semanas.

Los Bravos empataron 2-2 contra un frustrado Buehler con hit de Adam Duvall y tras una base por bolas se fueron arriba con hit de Dansby Swanson por las paradas cortas.

Tras el segundo out del inning, Eddie Rosario recibió base por bolas para que Duvall anotara de “caballito” el 4-2 y pusiera fin a la tarde de Buehler tras solo 3.2 innings.

Los Braves, bateando muy bien, agregaron otra carrera (5-2) en la quinta con el segundo sencillo productor de Duvall.

El año pasado, los Dodgers se levantaron de una desventaja de 3 juegos a 1 contra los Braves para llegar a la Serie Mundial. Después de lo del martes, la historia empieza a parecerse, pero hay mucho camino por delante.