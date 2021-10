CR7 nuevamente es el blanco de las críticas: “Cristiano Ronaldo ni siquiera está en el TOP 5 de la historia”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cristiano Ronaldo está viviendo una segunda juventud en el Manchester United. El delantero portugués de 36 años de edad no baja el nivel dentro del campo y ha dejado grandes números en cada uno de los equipos que defendió. Sin embargo, CR7 no escapa de las críticas. En esta ocasión, el ex futbolista italiano Antonio Cassano descalificó con fuertes palabras al atacante de los “Red Devils”.

“Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte ​¡Basta, Jorge Mendes! Cristiano ni siquiera está en el TOP 5 de la historia. Si hablamos de un nivel absoluto, Cristiano Ronaldo no tiene nada que ver con eso. Los mejores son Messi, Maradona, Pelé, Cruyff y luego pondré a Ronaldo, El Fenómeno. Si tenemos que liberar a alguien, entonces Van Basten o Di Stéfano”, expresó el ex futbolista en un directo de Twitch para Bobo TV.

Cristiano Ronaldo has been better than Messi in 2021 🐐 pic.twitter.com/p4xGKQQQrO — CR7 Rap Rhymes (@cr7raprhymes) October 15, 2021

El ex jugador de la azzurra le respondió al agente de CR7 y descalificó en gran medida al ex delantero de la Juventus de Turín. En este sentido para Cassano, Ronaldo no está en la lucha por el Balón de Oro, caso contrario al pensamiento de Jorge Mendes.

“El extraordinario total de 115 goles de la selección portuguesa lo convierte en el poseedor del récord en la historia del fútbol internacional masculino. Este año, rompió este récord de 15 años, para al que puede sumar el de máximo goleador de la historia del fútbol profesional”, argumentaba Mendes sobre el delantero del Machester United.

⚽ Manchester United scorers in the 2021/22 season:



1⃣ Cristiano Ronaldo: 5 goals;

2⃣ Bruno Fernandes, Greenwood ⬆: 4 goals;

3️⃣ Jesse Lingard: 2 goals;

4️⃣ Fred, Telles, Martial, Rashford ⬆: 1 goal. pic.twitter.com/t1PI7ZS9HV— CristianoXtra (@CristianoXtra_) October 18, 2021

Cassano, un fiel detractor de Cristiano Ronaldo

El ex futbolista italiano se ha pronunciado constantemente para criticar la carrera de CR7 y bajarlo del pedestal en que han puesto al portugués. Incluso, cuando Cristiano Ronaldo estaba en la Juventus, Cassano recomendó su venta para así poder comprar dos jugadores de calidad.

”Si vendes a Cristiano, hay 100 millones con los que puedes fichar a un par de jugadores top. El año pasado, con Sarri la Juve practicó el mejor fútbol de los últimos años y aún así fue despedido. ¿Su problema? ¡Ronaldo! No se puede tener a un entrenador que quiera jugar a fútbol con él, es un freno para Pirlo. Solo piensa en sus goles y récords”, sentenció Antonio Cassano. Cristiano Ronaldo is the most clutched footballer in history he has scored the most winning goal in 2021 pic.twitter.com/ViXxNvSo5F— Alhaji 🇫🇷🎟 (@Wytemajek) October 15, 2021

