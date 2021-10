Sheamus ataca a Cristiano Ronaldo: “Siempre se trata de cámaras. Se quita la camiseta y las busca, incluso si anota un penalti y pierde”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mundo de la World Wrestling Entertainment (WWE) se está pasando al balompié. El popular gladiador irlandés Sheamus criticó al futbolista referente del Manchester United, Cristiano Ronaldo. El “Guerrero Celta” considera que CR7 no está entre los mejores futbolistas de la historia.

“¿Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos? Absolutamente no. Aunque, en definitiva, es un futbolista de clase mundial y uno de los mejores de la última década”, manifestó el luchador en una entrevista al medio británico BT Sport, recopiladas por Solo Wrestling,

Sheamus insinuó que el futbolista portugués es el resultado de su manejo de imagen. El luchador criticó que CR7 siempre busca llamar la atención en cada uno de los partidos sin importan el resultado del mismo y si esto sea positivo para su club.

“Siempre se trata de las cámaras. (…) Saben de lo que hablo, siempre se quita la camiseta y busca la cámara. Incluso si anota un penalti y su equipo no consigue ganar el partido”, sentenció.

Este ensañamiento con “El Comandante” puede ir ligado a la afinidad de Sheamus. El irlandés es aficionado del Liverpool, uno de los rivales históricos de los “Red Devils”. Big Liverpool fan and current WWE Superstar Sheamus has given his honest verdict on Cristiano Ronaldo, claiming that the Manchester United forward is "absolutely not" one of the best footballers ever.



Por otra parte, el “Guerrero Celta” cuestionó el estado físico de Cristiano Ronaldo al asegurar que no sería capaz de soportar más de un par de minutos dentro del cuadrilátero del Wrestling.

“No duraría ni cinco segundos, no es muy fuerte. Es de ese tipo de jugadores que se caen con el viento, que no durarían más de dos minutos. (…) Digo, tiene esa cualidad para ofrecer espectáculo, pero nada más. No tiene físico (para el deporte de combate), a eso me refiero”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Sheamus (@wwesheamus)

