Video: Cristiano Ronaldo y Khabib Nurmagomedov protagonizaron un careo de leyendas en Old Trafford

La UFC y el fútbol tuvieron un espectacular encuentro en Old Trafford. Cristiano Ronaldo y el ruso Khabib Nurmagomedov protagonizaron un grandioso encuentro entre dos de los máximos exponentes en cada una de sus disciplinas. El delantero del Manchester United y el campeón mundial se robaron las miradas en las redes sociales.

Two GOATs facing off 🐐😤



(via khabib_nurmagomedov/IG) pic.twitter.com/dqFZvu2L8U — ESPN FC (@ESPNFC) October 5, 2021

Ambas figuras inmortalizaron esta escena a través de la web. De hecho, Khabib Nurmagomedov publicó la imagen en su cuenta personal y le dedicó unas palabras al futbolista de la selección de Portugal.

“Es el mejor de todos. Sigue haciendo lo tuyo, campeón, inspiras a millones de personas al rededor del mundo”, manifestó el peleador ruso a través de su cuenta personal.

Nurmagomedov, destacado por vencer con una pasmosa facilidad a Conor McGregor y tener una impresionante racha invicta de 29 peleas sin caer, dejó a un lado el octágono para ser parte de esta tarde inolvidable. Curiosamente, ambas figuras se mostraron bastante amigables; entre abrazos, risas y bromas se desarrolló el ambiente entre Cristiano Ronaldo y Khabib Nurmagomedov. View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Finalmente, el peleador ruso también compartió con otros integrantes del Manchester United, como Paul Pogba e incluso los históricos Rio Ferdinand y Sir Alex Ferguson. View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

