Se disparan homicidios por armas: latinos y afroamericanos las víctimas principales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El parque Exposition de Los Ángeles se llenó de 3,400 jarrones con flores blancas, cada uno simbolizando a los californianos que murieron a causa de la violencia por las armas de fuego en el 2020, el año de la pandemia.

“Hoy es el momento de unirnos, demócratas, republicanos, todos para detener la violencia, el odio. Nunca dejemos de ser valientes por esta nación”, dijo la excongresista Gabrielle Giffords, teniendo a sus espaldas el amplio espacio cubierto de flores blancas.

El 8 de enero de 2011 durante una reunión con sus representados en Tucson, Giffords recibió un disparo en la cabeza durante un tiroteo que mató a 6 personas y lesionó a 19.

Después de una larga recuperación, ha dedicado su vida a crear conciencia sobre las miles de vidas que se pierden cada año a causa de la violencia por las armas de fuego.

A principios de año, colocó 40,000 jarrones de flores en recuerdo de la gente que es asesinada y herida cada año. Y comenzó un tour nacional abriendo memorials sobre la violencia por las armas en Filadelfia, Nueva York y ahora en Los Ángeles.

“Cuando conduzcan por Los Ángeles esta semana, ustedes verán espectaculares y letreros que llaman la atención sobre la crisis de la violencia por las armas. De aquí vamos a ir a otros estados para recordar las vidas de quienes la perdieron el año pasado por la epidemia de la violencia por las armas”, dijo Paul Carrillo, director de la Iniciativa de Violencia Comunitaria de Giffords Law Center.

Instalan un memorial para recordar a los caídos por la violencia por las armas en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

Señaló que estamos en una emergencia de violencia por las armas. “El país experimentó un alza de 29% en los homicidios por armas el año pasado. En California, 3,400 perdieron su vida a causa de la bala de un arma. Y el peso de esta epidemia ha caído de manera desproporcionada en las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas”.

Pero enfatizó que todo esto se puede prevenir. “La pregunta es si nuestros líderes tienen la voluntad política para detenerla”.

La violencia por armas se disparó dramáticamente el año pasado. California vio un aumento en los homicidios de 30% entre 2019 y 2020, el más grande incremento en la historia del estado.

La mayoría de los homicidios fueron causadas en 91% por las armas, y desproporcionadamente impactaron a latinos y afroamericanos

Nuevos datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), muestran que 45,000 personas murieron el año pasado en el país, a causa de la violencia por las armas, un 15% de aumento con relación al 2019. Un promedio de más de 120 muertes por arma cada día.

Durante la pandemia, las muertes causadas por las armas aumentaron de manera alarmante. (Araceli Martínez/La Opinión)

LaWanda Hawkins, sobreviviente de la violencia por las armas y fundadora de la organización no lucrativa Justicia para los Hijos Asesinados (Justice for Murdered Children) con sede en San Pedro, dijo que ellos no quieren tener más miembros.

“La única manera de ser miembro de nuestro grupo es tener un ser querido asesinado. He recorrido todo el país, y no he conocido a nadie que quiera ser parte”.

Dijo que solo en el condado de Los Ángeles, este año se han registrado más de 500 homicidios relacionados con las armas de fuego.

“Es descorazonador, pero no hemos visto que hagan nada cómo remover armas de las calles. Cuando lo hacemos, salvamos vidas. Así de simple”.

Y mencionó que este año, el Buró Sur del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), decomisó 2,000 armas, 40% vinieron de fuera del estado. “Cuando tenemos un incremento de la violencia por armas, es porque tenemos un aumento de armas y de víctimas”.

Dejó en claro que la violencia por las armas no es un asunto de los demócratas o republicanos. “Es un tema de seguridad pública y necesitamos tomar acción”.

Precisó que de los 500 asesinatos, 181 han sido contra afroamericanos y 268 latinos. “Mas de 440 de los 500 fueron de minorías”.

Remarcó que esto es una pesadilla. “Ya no sabemos a quién pedir ayuda para este serio problema que afecta a las minorías. Es inaceptable que nuestros hijos crezcan escuchando balazos. Me niego a aceptar que eso sea parte de la nueva cultura, y vamos a hacer mucho ruido para que esto no siga pasando.”

La excongresista Gabrielle Giffords con un grupo de líderes preocupados por la violencia por las armas. (Araceli Martínez/La Opinión)

El asambleísta del sur de Los Ángeles, Reggie John Sawyer, dijo que California ha hecho más que ningún otro estado en el país para prevenir la violencia por las armas y van a continuar.

“Soy uno de esos individuos que el año pasado fui blanco no de grupos radicales y extremistas sino de las agencias policiacas y de un presidente de la más grande organización de policías”.

Hizo ver que la congresista Giffords diría que este tipo de acciones no son una broma. “Son reales y debemos tomarlas con seriedad”.

Destacó que necesitamos detener la violencia. “Los latinos y afroamericanos han sido asesinados más que ningún otro grupo. De hecho para julio de 2021, los crímenes por armas de fuego aumentaron 50% más comparado con hace un año”.

Expuso que esto es una tendencia alarmante en las ciudades más grandes del país.

“Como presidente del comité de seguridad pública de la Asamblea, he tomado pasos para que las armas no se obtengan ilegalmente por teléfono. Conseguí que el gobernador me firmara en 2017 una ley que prohíbe la posesión de armas a quienes tienen condenas por crímenes de odio”.

John Sawyer apuntó hacia el jardín de flores blancas, que simbolizan las vidas pérdidas por las armas, para luego decir que necesitamos recuperar los barrios y crear conciencia para proteger las comunidades y a los seres queridos de la violencia creada por las armas de fuego.