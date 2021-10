Alicia Machado recuerda su paso por Playboy en ‘La casa de los famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ex reina de belleza mundial, Alicia Machado, recordó su pasado como modelo de Playboy y difundió una imagen que arrancó suspiros, decenas de comentarios y desde luego miles de corazones en Instagram.

Machado participa actualmente en el reality show de la cadena Telemundo “La casa de los famosos”, programa en el que se ha vuelto una celebridad por sus constantes polémicas con otros famosos como Celia Lora, Gaby Spanic o el actor Roberto Romano.

En ese contexto, Machado difundió una imagen del 2006 en la que apareció en la revista Playboy, con un mensaje a propósito del jueves de ‘amenazados’ en el reality show.

“En algún momento también fui coneja, pero de Playboy. Por cierto, hoy es jueves de amenazados en La Casa de los famosos. ¿A quién debería amenazar o será que seré yo la amenazada esta semana?”.

El 2006 marcó la carrera de Machado y se convirtió en todo un suceso ya que fue la primera Miss Universo en posar totalmente desnuda para la revista, el éxito fue tal, que se vendieron más de 200 mil ejemplares, mientras que, en su natal Venezuela, alcanzó las 60 mil unidades.

Esas fotos tuvieron eco a nivel mundial, ya que se las dedicó a su ex jefe, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, principal promotor del certamen Miss Universo, de quien dijo que cuando fue reina de la belleza mundial le hizo “mucho daño”.

Recordemos que cuando Machado se hizo de la corona como Miss Universo, en poco tiempo fue muy atacada supuestamente por subir de peso (cosa que fue cierta, pero que no le restaba belleza ni carisma a la venezolana), sin embargo, los medios de comunicación en aquel entonces fueron implacables con ella gracias a los escarnios de los que fue objeto por parte de Trump.

Años después, ese mismo tema causó polémica en un debate presidencial, en la campaña que enfrentó a Hillary Clinton precisamente contra Donald Trump. En aquella ocasión se hizo eco de las groserías que le profirió Trump a Machado.

“Me llamó ‘Señorita Piggy’, Señorita Housekeeping, me hizo sentir muy triste, estaba deprimida. Era una especie de circo, ‘la Miss Universo gorda’, una broma que a mí me costó mucho sufrimiento, tuve desórdenes alimenticios, no comía, me veía gorda”, así lo declaró Machado, quien en aquel entonces hizo campaña en favor de la candidata demócrata a la Casa Blanca pero eso no fue de mucha ayuda.

