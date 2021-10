VIDEO: Celia Lora menosprecia comentarios de Alicia Machado y manda fuerte mensaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Y siguen los dimes y diretes entre la mexicana Celia Lora y la venezolana, Alicia Machado, después de que esta última asegurara dentro del reality “La Casa de los Famosos” que la hija de Alex Lora quedara libre de la cárcel gracias al dinero de su papá, la playmate mexicana menospreció las declaraciones de la venezolana.

Esto en una entrevista que dio para el matutino de Imagen Televisión, “Sale el Sol”, ante las preguntas de un reportero sobre lo que dijo de ella, la hija de Alex Lora minimizó lo antes mencionado y respondió: “Creo que ella se estaba peleando sola, la verdad era un proyecto de trabajo y yo siempre lo dije, si tu dejas que te enrede un reality ya perdiste”.

Asimismo, Celia aseguró que nunca ha ocultado nada de su vida, y eso la hace sentirse libre de todo comentario mal intencionado: “Mi vida es del dominio público, yo todo lo que hecho y deshecho todo mundo lo sabe, no tengo nada que esconder, entonces a mí no me duele ni me da pena”.

Finalmente, la también influencer de 37 años, envió una indirecta a YosStop, destacando que ella tuvo el valor de llegar por sus medios a la cárcel y no tuvieron que montar un operativo para trasladarla a ese lugar.

“Yo siempre por eso… digo, no voy a decir nombres, pero a mí no me fueron a buscar, yo llegué solita a Santa Martha, ¿quién tiene esos blanquillos? yo siempre dije, el que nada debe nada teme, esto se va a arreglar, y yo llegué por mi propio pie, no fue como que ¡ay, me quedé traumada!, no, yo creo que hay más gente traumada con ese tema que yo”.

¿ROBERTO ROMANO ES MISÓGINO?

Luego de su salida de La Casa de los Famosos, Celia Lora platicó con la conductora del reality show a quien reveló que Roberto Romano es el peor de los participantes de dicho programa.

Y es que Celia cree que Romano es misógino pues siempre habla mal de las mujeres de la casa ya que en varias ocasiones lo encontró diciendo cosas de Gaby Spanic, de Verónica Montes y hasta de Alicia Machado.

Celia Lora habla de Roberto Romano cree que es un misógino pic.twitter.com/5bZ8kWvkEl— Lo + viral (@VideosVirales69) October 7, 2021

Cabe recordar que Roberto Romano trató de conquistar a Alicia, pero luego el actor aseguró que la ex Miss Universo era como un nopal con espinas pues no lo dejaba en paz.

Ante esto, Celia Lora aseguró que Romano solo utilizó a Alicia Machado para mover el juego a su conveniencia a pesar que él supo que, quien fuera la mujer más bella del mundo comenzó a sentir cosas fuertes por él.