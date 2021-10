Chivas de Guadalajara y un par de posibles refuerzos que hacen temblar a los equipos de la Liga MX

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chivas de Guadalajara está transitando un camino pantanoso. El “Rebaño Sagrado” no pasa por un buen momento deportivo. El conjunto mexicano mantiene una constante lucha en la mitad baja de la Liga MX. Sin embargo, Chivas tendría en mente un par de incorporaciones de la MLS que ilusiona a su afición.

En primera instancia estaría el regreso de Javier “Chofis” López. El futbolista mexicano pertenece a Chivas, pero se marchó cedido al San José Earthquakes de Estados Unidos. El joven talento azteca ha desempeñado un brillante papel en la MLS, torneo en el que ha marcado 13 goles y se ubica como el segundo mejor goleador mexicano detrás de Javier “Chicharito” Hernández.

PURA MAGIA CRACK 🇲🇽 pic.twitter.com/uugAk2cRd1 — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) September 16, 2021

El regreso de López le daría una mayor potencia ofensiva al “Rebaño Sagrado” y le permitiría adquirir una variante distinta en el estilo de juego del equipo. “Chofis” ha asumido el peso goleador de su club y precisamente esa es una de las falencias de Chivas. View this post on Instagram A post shared by EDUARDO LÓPEZ 10 👑 (@eduardolopezchofis)

Un entrenador que conduzca a Chivas a la cima de la Liga MX

Tras la salida de Víctor Manuel Vucetich se ha generado una extensa lista de nombres de entrenadores que asuman la vacante que ahora ocupa Marcelo Michel Leaño. Entre los candidatos está el regreso se Matías Almeyda. El director técnico de San José Earthquakes, mandó un camuflado mensaje sobre su futuro, que le podría abrir las puertas del “Rebaño Sagrado”. View this post on Instagram A post shared by Matias Jesus Almeyda (@peladoalmeyda)

“Me gusta donde estoy, pero a mí me gusta ser campeón. Yo soy un enfermo al que le gusta ser campeón y noto que aquí está complicado, está difícil (…) seguramente hablaré cuando termine esto y yo le he expresado mis sentimientos en un montón de cosas (al dueño de San José)”, reconoció el estratega argentino.

