Preocupación y tristeza por Messi en Francia: “La paso mal cada vez que veo a Leo jugar”

A pesar de que en la Champions ya ha batido las redes en tres oportunidades, la realidad de Messi en la Ligue 1 es otra. El astro argentino aún no ha podido anotar su primer tanto y las conclusiones acerca de su participación ya empiezan a aparecer. Que está triste, que está aislado o que está incómodo son algunas de las reflexiones que hizo una leyenda de Francia y ex jugador del Barcelona.

Y es que Thierry Henry opinó acerca de la actualidad de Messi en el PSG y consideró que el argentino debería jugar en el medio antes que la banda.

“Triste no, pero le veo aislado, con poca participación. Yo le prefiero en el centro antes que en la banda, donde tiene menos influencia con la pelota”, confesó Henry tras el empate sin goles entre el Olympique de Marsella y el PSG.

❗ Cuatro partidos de Messi en la Ligue1: 0 goles y 0 asistencias



🗣️ Thierry Henry habla sobre él: “Triste no, pero le veo aislado, con poca participación. Yo le prefiero en el centro antes que en la banda, donde tiene menos influencia con la pelota”



🤔 ¿Qué le pasa a Leo? pic.twitter.com/nOhh1Axisb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 25, 2021

Además confesó que cada vez que lo ve jugar por la banda la pasa mal y que su entrenador debe buscar una solución para que los automatismos entre Messi, Neymar y Mbappé comiencen a darse de forma más frecuente.

“Yo lo paso mal al verle. Creo que puede darle más ritmo al juego si lo hace por el centro. Hay que encontrar una solución para que se entienda con Neymar y Mbappé”, comentó Henry quien cree que Messi ha tenido poca influencia con el PSG en la Ligue 1.

El diario L’Equipe también comparte la opinión de Henry sobre su poca influencia hasta el momento. De hecho, en el partido en contra del Marsella, Messi recibió una calificación de 4 puntos.

"Messi, el empleado del "menos", el análisis del diario @lequipe este jueves sobre la limitada influencia del argentino en el juego del equipo parisino. ¿De acuerdo o no? #PSG #messi pic.twitter.com/VTErZe3RiR— Jorge Morón (@moronjorge) October 21, 2021

Sin embargo no fue el único que fue criticado en su partido y duramente calificado, ya que Neymar recibió un 3 por parte de L’Equipe, quien además catalogó al brasileño de ‘fantasma’, por su poca participación en el partido. 📰 L’Equipe’s player ratings for #OMPSG



Neymar & Messi lucky to get 3 & 4, but Saliba & Guendouzi standing out for Marseille. Fairly accurate ratings this time pic.twitter.com/u3LrWxQyPs— Tom Scholes (@_TomScholes) October 24, 2021

