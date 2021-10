Pablo Montero le da un fuerte golpe al ego de Alicia Machado: ‘No has hecho nada en tu carrera, ni como actriz, ni como cantante’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pablo Montero y Alicia Machado protagonizaron una de las más fuertes peleas dentro de “La Casa de los Famosos“. El conflicto entre las estrellas del reality show de Telemundo empezó cuando realizaban el súper tras ganar la prueba de la semana.

Alicia tomó la tableta para buscar lo que ella quería ordenar de comida. Pablo le llamó la atención y le dijo que pusiera la tableta en medio para que todos la pudieran ver al mismo tiempo. A Alicia le molestó que Pablo le estuviera diciendo ordenes y todo explotó.

Pablo le reclamó a Alicia diciendo que no le gustó que se refiriera a la gente de servicio como “chachas” y de ahí ambos se dijeron de cosas. Alicia llamó a Pablo “machista” y le dijo al cantante que no era nadie para decirle lecciones de como comportarse.

El cantante de música ranchera le pidió a Alicia que fuera más respetuosa y así se la llevaron varios minutos gritándose uno al otro mientras sus compañeros observaban.

“Tu eres una persona desleal, eres grosera, no tienes respeto, no tienes educación”, dijo Pablo sobre Alicia. “Te expresas muy mal de la gente. Tienes cero educación y cero humildad y la neta no has hecho nada en tu vida como para que te pongas así, eso déjaselo a Gaby [Spanic] que ella sí protagoniza“.

Fue aquí donde Alicia paró de gritarle a Pablo que fue cuando Pablo habló de su carrera y la comparó con Gaby Spanic, la protagonista de “La Usurpadora”. Pablo seguía caliente y siguió gritando y dando duros golpes al ego de Alicia aunque ya se había salido de la habitación amarilla.

“Ubícate en tu carrera, en lo que tienes, en lo que has hecho. No has hecho nada. No has hecho nada en tu carrera, nada, ni como actriz ni como cantante si a esas vamos“, continuó insultando Pablo. “No ha hecho nada en su carrera más que hace conflictos. No hace nada ni como actriz, ni como cantante”.

¡Mira la intensa pelea aquí!

