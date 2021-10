Por qué los demócratas quieren subirle los impuestos a los multimillonarios y en qué beneficia a los estadounidenses

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La principal razón por la que los demócratas están proponiendo un nuevo impuesto a los multimillonarios tiene como objetivo garantizar el financiamiento de su paquete de gasto social que representa $3.2 billones de dólares, pero esta cifra puede ser mejor.

La propuesta sólo afectaría a los contribuyentes con más de $1,000 millones de dólares en activos, o aquellos con ingresos de más de $ 100 millones durante tres años consecutivos.

En total, el impuesto se aplicaría a aproximadamente 700 de las personas más ricas de Estados Unidos, cifra que no representa a la mayoría de los estadounidenses.

Desde que Joe Biden estaba en campaña el ahora presidente de Estados Unidos manifestó que era necesario que los más ricos pagaran impuestos justos con base en sus ganancias.

Ayer,el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, de Oregon, dio a conocer su impuesto sobre la renta a los multimillonarios, externó que los multimillonarios “que ganaron cerca de $2 billones de dólares durante la pandemia, paguen un impuesto, su parte justa, todos los años al igual que las enfermeras y los bomberos“.

Con esta propuesta, los multimillonarios pagarían impuestos sobre sus ganancias, ya sea que hayan vendido el activo o no. Según la ley actual, una ganancia solo se grava si se “realiza” cuando su propietario vende el activo y registra la ganancia.

Las ganancias no realizadas, es decir, acciones o inversiones que aumentan de valor y que el inversionista conserva no están gravadas actualmente. El plan fiscal de los demócratas plantea que las ganancias no realizadas deberían gravarse como ingresos.

Según los demócratas, el valor de esos activos, incluso si no se han realizado, les permite aprovechar préstamos e instrumentos financieros que les proporcionan ingresos.

Chuck Marr, experto en impuestos de la Center on Budget and Policy Priorities, dio caonocer vía Twitter que “cuando las tenencias de acciones de Jeff Bezos crecen en $10,000 millones de dólares y él tiene un salario de $80,000 dólares, debería pagar impuestos como una persona con $10,000 millones en ingresos, no como un asalariado de clase media“.

Según el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, en un comunicado, los legisladores demócratas están enmarcando el tema como uno de justicia simple mientras impulsan su paquete de gastos. En su opinión, cobrar impuestos a los más ricos se trata de pedir a los multimillonarios “que paguen una parte justa”.

De aprobarse la ley, se impondrá un impuesto sobre las ganancias no realizadas de los activos de los multimillonarios. Por ejemplo, si la inversión de $1,000,000 de dólares de un multimillonario en una acción en particular se duplicara a $2,000,000, el IRS gravaría esa ganancia de $1,000,000.

Si bien no se ha establecido una tasa impositiva para los multimillonarios, se espera que no sea menor que la tasa del 20% impuesta a las ganancias de capital. Nancy Pelosi, dijo que el impuesto al multimillonario podría recaudar entre $200,000 millones de dólares y $250,000 millones de dólares en ingresos durante una década.

