VIDEO: Policía confirma que balas con las que mató Alec Baldwin a Halyna Hutchins eran reales

Sigue surgiendo información tras el asesinato accidental de Halyna Hutchins, a lo que Adan Mendoza, alguacil de Santa Fe, en Texas, aseguró que es muy pronto para presentar cargos contra Alec Baldwin por este acto que acabó con la vida de Halyna Hutchins, luego de que el famoso actor disparara un arma de utilería en el rodaje de la película “Rust”.

Mendoza aseguró que la investigación continuará y en caso de que haya indicios de que Alec cometió un crimen se emitirá una orden de arresto en su contra. Las autoridades confirmaron que Baldwin disparó balas reales del arma de utilería que mató a Hutchins.

Hasta el momento las autoridades no han detenido a nadie, pues primero quieren investigar cómo sucedieron los hechos. Algunos expertos, consultados por la AFP, sostuvieron que los fiscales pueden explorar dos vías para acusar a Baldwin: como el actor que apretó el gatillo durante un ensayo o como productor de la película.

Sin embargo, es poco probable que se acuse penalmente a Baldwin de haber disparado el arma que recibió de manos del ayudante de dirección Dave Halls, quien le aseguró que la pistola era inofensiva. “Razonablemente, parece que creyó que no era un arma cargada”, dijo el profesor de derecho de la Universidad del Sur de California, Gregory Keating.

El alguacil de Santa Fe dice que aún es muy pronto para presentar cargos en el caso de Alec Baldwin.



📌 El actor disparó un arma de utilería con balas reales en el set de la película 'Rust', provocándole la muerte a la directora de fotografía e hiriendo al director. pic.twitter.com/gOWozHX8yF — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) October 27, 2021

“Alec Baldwin no parece tener mucha responsabilidad… cuanto más alejado esté de la persona encargada del arma, menos probable es”, dijo a su vez el abogado de defensa penal Richard Kaplan, del bufete Kaplan Marino.

Las autoridades investigan a Hannah Gutiérrez-Reed, una joven de 24 años, quien era la armera encargada del filme. Ayer se reveló que antes de unirse al proyecto aseguró en una entrevista que no estaba preparada para la función que debía desarrollar, “estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada”.

Lo más impactante es que reconoció que lo que más miedo le daba era cargar balas de fogueo porque no sabía cómo hacerlo y le pidió ayuda a su padre, un prestigioso armero llamado Thell Reed. Pero eso no es todo, pues Hannah Gutierrez-Reed había desempeñado su trabajo de manera negligente en una producción anterior, llegando a entregar a una actriz infantil un arma no revisada, de acuerdo con un artículo publicado por The Daily Beast.

