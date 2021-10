VIDEO: Karol Sevilla da a conocer que sufre una enfermedad cardiaca delicada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz y cantante mexicana, Karol Sevilla, comenzó su carrera artística desde muy pequeña y alcanzó la fama gracias a su protagónico en “Soy Luna”, que se emitió de 2016 a 2018 en Disney Channel. A sus 21 años, la estrella compartió que fue diagnosticada con una enfermedad cardiaca.

El pasado mes de julio, la actriz y cantante, cuyo nombre real es Karol Itzitery Piña Cisneros, tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras sufrir un repentino desmayo. Durante una entrevista para el programa Ventaneando, la joven habló sobre su padecimiento.

La también modelo mexicana explicó que al acudir al hospital a hacerse unos estudios le diagnosticaron arritmia sinusal, la cual de acuerdo a la información que le dio la Secretaría de Salud del Gobierno de México, se trata de una alteración en el ritmo cardiaco que se presenta a cualquier edad.

“Tengo arritmia sinusual, que tiene que ver con mi corazón, que a veces se acelera demasiado, es lo que me provoca los desmayos y a veces mi corazón va muy lento y no bombea normalmente”, reveló a la emisión de TV Azteca conducida por Pati Chapoy.

Karol Sevilla detalló las causas principales por las que ahora padece dicha afección: estrés, comer a deshoras y en pequeñas proporciones. Afortunadamente, mencionó que actualmente cuenta con la ayuda de un entrenador profesional, se alimenta mejor y trata de estar más relajada.

“Tiene que ver por el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios y no me alimentaba bien. Si tu cuerpo te da una señal, tienes que hacerle caso; no lo hice y todo tiene una consecuencia”, agregó.

La cantante, quien hace unos días presentó su más reciente sencillo: “Pase Lo Que Pase”, una colaboración con Joey Montana, expresó que sólo tiene que cuidarse y tratar de relajarse, porque en cuanto se empieza a estresar se marea y es entonces cuando podría volver a desmayarse.

Por último, Karol Sevilla no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre su relación con el hijo del productor Juan Osorio y la vedette Niurka Marcos: el actor y cantante Emilio Osorio Marcos, a quien describió como “un gran chavo”.

“Es un divino, es muy buena persona conmigo. Me hace sentir muy bien. Él vino a mi vida a darme mucha confianza, seguridad y cómo darme mi lugar como mujer”, dijo, con una gran sonrisa la famosa cantante, quien ahora ha tenido que cambiar sus hábitos cotidianos para que pueda vivir lo más saludable posible y feliz a lado del famoso actor de telenovelas.