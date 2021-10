Encuentran pastel que sobrevivió casi intacto a bombardeo de la Segunda Guerra Mundial

Arqueólogos alemanes encontraron entre restos de un antiguo edificio en la ciudad de Lübeck, un pastel que se horneó hace 79 años y que sobrevivió a un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial ocurrido un Domingo de Ramos de 1942.

El descubrimiento del pastel de Lübeck es un significativo hallazgo. Los arqueólogos consideran que representa una conexión muy privada, casi íntima, con el día que fue tan decisivo en la historia de una ciudad.

El pastel se encontró en el sótano de un edificio a donde los bombardeos habrían hecho que se deslizara la cocina. Al lado del pastel también había un servicio de café, lo que indica que estaría destinado a la mesa de café privada del Domingo de Ramos y que finalmente quedaría rodeado y a su vez protegido de escombros.

Archaeologists found a nut cake in Lübeck that likely dates to March 1942, when bombing destroyed the city. The cake may have been made for celebrating confirmation, a Christian rite traditionally celebrated on Palm Sunday (3/29/1942). pic.twitter.com/bYFC8MZ3RC

— Markus Eberl (@MarkusEberl1) September 19, 2021