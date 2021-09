Encuentran cerveza de hace 9000 años en China

Las bebidas alcohólicas existen desde hace miles de años, incluso eran parte importante en las ceremonias rituales de culturas antiguas. Recientemente, arqueólogos encontraron evidencia de que se bebía cerveza hace 9000 años en el sur de China, en los que sería un ritual de entierro en Qiaotou, según un informe publicado en PLOS ONE.

En un montículo de plataforma que estaba rodeado por una zanja hecha por humanos se encontraron esqueletos humanos y altas concentraciones de cerámica pintada en la cual se encontraron restos de cerveza.

El hallazgo de restos en el entierro humano indicaría uno de los lugares más antiguos del mundo para el consumo temprano de cerveza. La investigación arqueológica sugiere que beber cerveza era fundamental para los rituales funerarios.

