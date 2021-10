VIDEO: Así se lleva a cabo el funeral de Octavio Ocaña

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de los complicados momentos que ha vivido la familia del joven actor Octavio Ocaño, tras su inesperada muerte por un disparo en la cabeza, por fin los restos del famoso “Benito” de la serie “Vecinos” ya se están velando como es la tradición en México, y se espera que después de unas horas sean trasladados a Tabasco una vez que concluya el servicio funerario, así lo señaló su padre, el señor Octavio Pérez, quien viajó esta mañana a la Ciudad de México para asistir al funeral de su hijo.

Octavio Pérez se encuentra en estos momentos velando el cuerpo de su hijo en compañía de su esposa en la funeraria Gayosso Santa Mónica, en Tlalnepantla, lugar hasta donde llegó la prometida del actor, Nerea Godínez, así como familiares, amigos y seguidores del también comediante, destaca además la presencia de diversos medios de comunicación que han dado seguimiento a la muerte de Octavio Ocaña.

El programa “Suelta la Sopa” compartió en su cuenta de Instagram un video en el cual se aprecia el féretro del joven comediante de 22 años, el cual aparece cubierto de fotografías y rodeado de flores blancas. Al arribar al velatorio, el padre de Octavio realizó las primeras declaraciones y aseguró estar viendo momentos “muy difíciles”, declaró.

El padre del actor indicó que no saben cómo ocurrieron los hechos en los que perdió la vida su hijo: “La familia se encuentra mal porque es algo que no nos esperábamos. Me avisaron y yo acabo de llegar en la mañana, una tragedia, no sabemos ni cómo está ni me pregunten. Lo único que quería era ver a mi hijo, ya lo vi, lo único que pido es respeto hacia él, la gente lo que dice, quiero que se queden con esa imagen,” destacó.

Finalmente, el señor Octavio Pérez reveló que se llevará el cuerpo de su hijo a su natal Tabasco, en donde nació un 7 de noviembre de 1998.

“Era una gran persona, un actor que se ganó al público desde niño. Ahorita me importa llevarme a mi hijo, lo voy a enterraren Tabasco, vengo por él para llevármelo y eso es todo lo que quiero”.

La familia del actor rompió el silencio este sábado y emitieron las primeras declaraciones respecto al fallecimiento del joven de 22 años, el cual ha estado rodeado de controversia. Mediante un mensaje en redes sociales, los familiares del también colaborador de “La Familia P.Luche” y “Te doy la vida” compartió un video en el que agradeció el cariño y apoyo que le han brindado los miles de seguidores del histrión.

Desde el perfil de Facebook del actor, la familia compartió un video con un conmovedor mensaje en el que agradecieron el apoyo de todos los seguidores: “Gracias a todas aquellas personas, grupos, amigos y familiares que están dando su último adiós a Octavio. Estamos devastados, no hay palabras para describir este enorme dolor que nos deja tu partida, estabas aprendiendo a volar y las personas que se supone deben de cuidarnos cortaron tus alas”.

También te puede interesar: