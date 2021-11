Horóscopo de noviembre 2021: ¿Qué traen los astros este mes para tu signo del Zodiaco?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

ARIES

Tus planetas este mes. Con la Luna en tu casa tres, vas a estar alineando el pensar con el sentir. Alguien o algo se va de tu escenario cotidiano aliviándote de tal manera que una transformación profunda comienza a producirse en ti. Además: una mudanza y un viaje corto con fecha de concreción en tu agenda.

Dónde tomar acción. A partir del 15, una propuesta laboral inusitada cambia el panorama. Se potencian tu creatividad y tu entusiasmo y logras concretar objetivos que antes creías imposibles. ¿El regalo del mes? Un crecimiento en tu trabajo que requiere coraje. El desafío: no distraerte con espejitos de colores.

Amor y sexo. Una reflexión y un “darte cuenta” repentino te permiten ver claramente los pactos invisibles dentro de todo tu universo vincular. En el amor, más intensidad, menos vueltas y decisiones internas que marcan un antes y un después con tu pareja y con todos.

El desafío. Confrontar sin enfrentarte.

La oportunidad. Recuperar la energía proyectada.

Tu aliado. Sagitario vitaliza tu confianza.

TAURO

Tus planetas este mes. Con la Luna en tu casa dos, te conectas con ese lugar de tu energía donde habita la abundancia. Esto genera prosperidad económica. Cubres tus necesidades más básicas con satisfacción y con más independencia. A partir del 18, más de un proyecto laboral y más de una entrada de dinero.

Dónde tomar acción. Aparecen enormes exigencias y más responsabilidades. Te agotas, pero, a la vez, vas a ver optimizada tu capacidad de organización. Este será un mes laboral de autorrealización y de reconocimientos que alimentan con creces tu valoración interior.

Amor y sexo. Con Venus en la zona ocho, te manifiestas con una sensualidad que no pasa inadvertida. No es un mes para estar sola o con poca compañía. Ahondas de forma amorosa en el conocimiento de tu propia persona y esto produce una alquimia profunda en tu manera de amar.

El desafío. Darte cuenta de que luchar por el poder provoca impotencia.

La oportunidad. Conexiones solidarias luminosas.

Tu aliado. Acuario te hace una invitación tentadora.

GÉMINIS

Tus planetas este mes. Ordenar y acomodar el manejo de tu energía va a ser una tarea trascendente. Con el sol escorpiano instalado en la zona seis de tu rueda zodiacal, vas a estar buscando hábitos más saludables para obtener mejores resultados. En lo laboral, tu imaginación y tu creatividad estarán potenciadas. Es tiempo de hacer los chequeos médicos de rutina.

Dónde tomar acción. Con la Luna en uno y con Plutón en la zona ocho, se dará una inevitable exploración psíquica profunda. Tu sabiduría te va a permitir tolerar el encuentro con tus miedos y con tus aspectos más oscuros. El resultado de esto: una unión física, emocional y espiritual transformadora y potente.

Amor y sexo. Respeto mutuo e intercambios más creativos con todos. Y con tu amor, un maravilloso buen pasar: fluye una energía ecuánime donde no falta la pasión.

El desafío. Confiar en tu capacidad de misionar siguiendo tu intuición.

La oportunidad. Integras vocación y profesión.

Tu aliado. Libra guarda tus secretos.

CÁNCER

Tus planetas este mes. Con Mercurio en tu casa cuatro, abres tu emocionalidad sin pudor y con absoluta valentía: dices lo que sientes y no te guardas nada. Sabes que aún lo más duro puede ser tratado con serenidad y consistencia. Este es un buen momento para constelar y canalizar lo ancestral conocido o desconocido.

Dónde tomar acción. “Ahora me toca a mí”: vas a encarar cada acción y cada decisión muy centrada en tu eje. En tu trabajo, un perfecto equilibrio entre la satisfacción de tareas compartidas y la manifestación de algo propio muy potente que es respetado y aplaudido. Sorpresa a partir del 21.

Amor y sexo. Un encuentro “casual” con miradas que sugieren acercamiento y el inicio de algo nuevo, donde te plantas con una sensualidad madura y atractiva. Si ya estás en una relación, el amor y la sexualidad circulan mejor, tal como la primera vez.

El desafío. Confiar en los cambios y en los finales.

La oportunidad. Un profundo proceso de reordenamiento personal. Aprovéchalo.

Tu aliado. Con Virgo se amplían tus horizontes.

LEO

Tus planetas este mes. Eliges cada palabra antes de emitir un juicio y te abocas a oxigenar relaciones laborales. La sorpresa: consensos impensados en tu trabajo con personas que tienen opiniones diferentes a la tuya. A partir del 10, sin discusiones y con la templanza como aliada, conquistas con autoridad tu mundo laboral.

Dónde tomar acción. Mercurio en la zona tres de tu rueda zodiacal te habilita a concretar proyectos compartidos con una complementación que resulta cien por ciento beneficiosa en todo sentido. Con practicidad, logras un reacomodamiento económico que te da más estabilidad. Es importante que delimites bien espacios y horarios.

Amor y sexo. Más contacto con el deseo. Un tiempo de placer en un clima de armonía. Las dudas que generaban tensiones se diluyen. Con tu amor logras la mejor yunta: libertad, romanticismo y equilibrio. ¡Bravo!

El desafío. Entender que las palabras forjan la realidad, pero no son la realidad.

La oportunidad. Sanas tu ego herido.

Tu aliado. Cáncer abraza tu creatividad.

VIRGO

Tus planetas este mes. Con Marte y Mercurio en la zona dos de tu rueda zodiacal, se motoriza tu habilidad para concretar emprendimientos. Es el momento de valorar más la energía que pones en lograr objetivos. Esto es directamente proporcional a que los demás también te valoren y a que puedas subirte a una plataforma económica más sustentable.

Dónde tomar acción. Vas a descubrir cómo lo que te cura está en la misma raíz donde se encuentra el problema. Entrenar tu propia capacidad terapéutica y sanadora contigo y con otros es la estrategia y el regalo. Además: a partir del 18, un cambio sutil y bello en tu casa.

Amor y sexo. Placer, comodidad y seguridad con tu pareja. Pero también un consejo: no asistas a tu pareja como si fueras su médica de cabecera. La paridad es sana y optimiza la gimnasia emocional con tu amor.

El desafío. No malgastes tu energía concentrándote en lo que no es.

La oportunidad. Te iluminas haciendo consciente tu sombra.

Tu aliado. Piscis te abre a la curiosidad y al movimiento.

LIBRA

Tus planetas este mes. Con la Luna en tu casa nueve, vas a descubrir que el verdadero poder está en el conocimiento. Un saber filosófico, religioso o de otro orden, va a nutrir tu persona y te va a abrir a nuevos horizontes. Viajes y estudios sorprendentes y sorpresivos.

Dónde tomar acción. Logras mediar situaciones de extrema tensión en tu trabajo. Con habilidad absoluta, acercas posiciones extremas y casi irreconciliables encontrando consenso. Se te reconoce tu talento ofreciéndote algo que para ti no estaba en el campo de las posibilidades. A partir del 19, un cambio laboral a favor. No lo rechaces.

Amor y sexo. Algo muy importante para que tengas en cuenta con todos durante este mes: el buen humor va a ser el vehículo fundamental para lograr coincidencias y afinidad. Especialmente con tu amor, la buena onda va a ser generadora de momentos que potencian el deseo y que iluminan la relación.

El desafío. Definirte sin temor a excluir la otra posición.

La oportunidad. Una reconciliación en puerta.

Tu aliado. Géminis valora tu iniciativa.

ESCORPIO

Tus planetas este mes. Con la Luna en tu casa ocho, haces contacto con ese lugar donde radica tu saber más profundo y oculto, ese que nutre y cuida. Esto te va a llevar a transmitir con tanta certeza todo lo que enseñes que te van a seguir hasta los que están más lejos de tu manera de mirar y de pensar la realidad.

Dónde tomar acción. Con Venus en la zona de tus recursos materiales, la abundancia estará a tu alcance. En esta zona reside nuestra capacidad de crear lo que queramos. Así que ten bien en cuenta esta frase: atraes lo que llamas. En tu trabajo, empatía y concordancia en proyectos grupales y mucho disfrute.

Amor y sexo. Creatividad compartida y un camino ascendente de a dos que incluye proyectos para concretar ahora y más adelante. Tiempo de construcción con tu amor y de renovar contratos por tiempo indeterminado. Tienes todo para disfrutar.

El desafío. Decir que no sin culpabilizarte.

La oportunidad. Un merecido descanso.

Tu aliado. Acuario te modifica y te impulsa.

SAGITARIO

Tus planetas este mes. Con planetas importantes en las zonas que habilitan lo social –Mercurio, Marte y la Luna–, vas a estar asistiendo a quienes necesitan ayuda. Establecer relaciones claras en las que todo se hable sin prejuicios y sin pudor va a ser fundamental. La gran tarea personal de este mes: aplicar tu creatividad mental al servicio de proyectos de alcance colectivo.

Dónde tomar acción. Este mes, el trabajo será difundir confianza en lo que haces, gestionar organización y lograr direccionar en tu trabajo una multiplicidad de intereses. A partir del 16, llegan respuestas de apoyo y un reconocimiento importante. Todo más que merecido.

Amor y sexo. En la intimidad con tu pareja, correspondencia, receptividad y escucha. Pero atento: es muy importante que la buena escucha no se confunda con el instinto maternal. Un viaje compartido le agrega endorfinas a la rutina de todos los días.

El desafío. Transmutar el miedo a la pérdida.

La oportunidad. Maestría con tu palabra y en la comunicación.

Tu aliado. Capricornio siempre te piensa.

CAPRICORNIO

Tus planetas este mes. Con la Luna en tu casa seis, hacer orden es la gran tarea de este mes. Vas a encontrar cómo lograr la mejor correspondencia entre tus necesidades internas, tu salud, tu trabajo y lo de todos los días. Se optimiza tu cotidianidad en todo sentido.

Dónde tomar acción. Te convocan para un proyecto laboral ambicioso que requiere concentración total. Piénsalo bien, vas a tener que ceder horas de tu descanso y de tu tiempo libre. Tiene peso tu experiencia acumulada, revisa el valor económico que le das a tu trabajo. Por algo te proponen a ti.

Amor y sexo. Coincidencias deliciosas y momentos compartidos con tu amor, de esos que hacen muy bien al vínculo y a cada uno. Si estás recién empezando una relación, ten en claro esto: la sinceridad es la puerta que habilita todo lo demás. Se avecina un camino lento hacia la llegada de un buen amor.

El desafío. Confiar en los estados de gracia: existen.

La oportunidad. Alegría familiar.

Tu aliado. Acuario confía en tus convicciones.

ACUARIO

Tus planetas este mes. Con Mercurio en tu casa nueve, vas a transitar por la bendita experiencia de encontrar que tu verdad es tan contundente y real como la de otros que apuestan a verdades muy diferentes a la tuya. Se abre tu mente a un paradigma que incluye la diversidad plenamente.

Dónde tomar acción. Durante este mes, vas a comenzar a gestionar un proyecto vanguardista teniendo en cuenta el momento crucial que vive el planeta. Confían en ti y en la sabiduría colectiva que emanas. Escucha las señales que te van a indicar con quiénes hacerlo y por dónde ir. En tu trabajo, un logro realizado con esfuerzo te da enorme satisfacción.

Amor y sexo. Lo sorprendente le da inicio a una etapa afectiva mucho más estimulante. La sexualidad juega un rol fundamental. Compartir sin pudor, sin miedos y con más libertad cala profundo en ti y en la sintonía amorosa con quien vivas las nuevas experiencias.

El desafío. Estar visible y volverte popular.

La oportunidad. Expansión personal.

Tu aliado. Aries, tu mejor socio para todo.

PISCIS

Tus planetas este mes. Con Marte en tu casa ocho, se activa tu psiquismo más profundo. Vas a experimentar cómo tu intención crea en el plano material todo aquello que quieres. Pero atento: no escuchar esa fuerza interior puede generarte enojos irracionales a modo de despertador, para que sepas que está ahí a tu disposición, esperando que la uses.

Dónde tomar acción. En tu trabajo, algo nuevo, arriesgado y estimulante. Atrévete a incursionar en lo que surja. Reconocen tu talento y respetan tu acción tan operativa. A partir del 18, un proyecto que estaba “en veremos” se activa con todo y se pone en marcha aceleradamente. Viaje en puerta por trabajo o por placer.

Amor y sexo. Este mes reina un sentimiento de comunión con tu amor. Con claridad, madurez y sin rollos, te abres a un camino de felicidad compartida. Esto también corre si aún no estás en una relación.

El desafío. Soltar eso de lo que estás harta de ti misma.

La oportunidad. Disfrutas de aprendizajes nuevos.

Tu aliado. Leo saca la conclusión acertada.

Por Ana Bilsky

