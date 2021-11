Conoce a Dylan Meyer, la novia y prometida de Kristen Stewart

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La mañana de este martes, el mundo entero se conmocionó con la noticia del compromiso entre la famosa actriz Kristen Stewart y su novia Dylan Meyer; y tras el anuncio, son cada vez más las personas que se preguntan quién es la afortunada que se robó el corazón de la joven. ¡Aquí te lo contamos!

El gran anuncio ocurrió este 2 de noviembre durante el programa de radio Howard Stern Show, de SiriusXM, y fue la propia Kristen quien confesó que ella y Dylan, la joven con quien ha mantenido una relación por dos años, han decidido dar el siguiente paso.

“Nos vamos a casar, lo haremos totalmente…Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo logró. Nos vamos a casar, está sucediendo”, dijo la actriz que dará vida a la Princesa Diana en la cinta “Spencer”.

Por supuesto, la noticia causó revuelo en redes sociales, y la curiosidad sobre quién es la afortunada no ha hecho más que incrementar. Si bien Meyer no ha mantenido un alto perfil en el mundo del entretenimiento, sí que esta relacionada con él, pues es guionista.

De hecho, fue unas semanas después de que ambas hicieran pública su relación que Kristen Stewart confesó que conoció a su ahora prometida en un set de filmación de uno de sus proyectos, y aunque nunca especificó cuál, sí que la puso difícil, pues Meyer tiene una amplia trayectoria en el cine y la televisión.

Dentro de su basta carrera como guionista, Dylan Meyer ha escrito y co-producido distintas películas y programas de televisión, como por ejemplo: la cinta original de Netflix “XOXO” (2016), protagonizada por Sarah Hyland, así como los cortometrajes “Loose Ends” y “Rock Botoom”.

Sin embargo, ahí no acaba la cosa, pues la enamorada de Stewart también ha probado suerte como actriz y ha tenido la oportunidad de aparecer en historias como: “The Death and Return of Superman” (2011), “Wrestling Isn’t Wrestling” (2015) y “Jem Reacts to the New Jem and the Holograms Trailer” (2015).

Te puede interesar:

Kristen Stewart se casará con su novia Dylan Meyer, tras dos años de relación

Tras debut de Robert Pattinson como “Batman”, Kristen Stewart explora la posibilidad de interpretar a “The Joker”

Kristen Stewart recibió el visto bueno de la princesa Diana para interpretarla en el cine