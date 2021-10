Tras debut de Robert Pattinson como “Batman”, Kristen Stewart explora la posibilidad de interpretar a “The Joker”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kristen Stewart ha dado mucho de qué hablar desde que se anunció que a su repertorio de personajes añadiría a la icónica “Lady Di” para la cinta Spencer, que llegará a los cines el próximo 5 de noviembre; sin embargo, recientemente, la estrella de Hollywood reveló que hay otro personaje al que le encantaría traer a la vida,”The Joker”. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente con Variety, la famosa fue cuestionada sobre sobre si aceptaría interpretar al Joker y convertirse en la primera mujer en encarnar al villano. Al respecto, Stewart confesó que si bien la idea es tentadora, no cree que algo así llegue a pasar:

“Prefiero hacer algo nuevo, aunque me gusta la energía que hay detrás de eso. Es algo que se hizo de un modo genial y aunque no creo que me meta en eso, la verdad es que me tienta“, dijo para una edición de la prestigiosa revista.

Kristen Stewart añadió que no descarta la posibilidad más adelante en su carrera, pero en este momento busca interpretar otros papeles: “Tendría que ver más cosas, porque no me gusta interpretar a alguien rarito, que da miedo”, explicó la ex de Robert Pattinson. “Prefiero hacer algo nuevo”, reiteró.

Las declaraciones de la actriz surgen a solo unos días de que se revelara un nuevo tráiler de “The Batman”, interpretado por el actor Robert Pattinson, con quien Stewart mantuvo una larga relación que comenzó tras protagonizar la saga Crepúsculo en 2008.

Y es que a muchos les parece atractiva la idea de reunir a la ex pareja en la pantalla grande, pero en una etapa más madura de su carrera y en un entorno completamente diferente, pues pasarían de ser los enamorados luchando contra el mundo, para ser enemigos y enfrentarse en Gotham.

