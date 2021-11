¿Estará Lionel Messi después del Mundial de Qatar? El argentino habló de su retiro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lionel Messi ha dejado un gran legado en la historia del fútbol. Sus impresionantes números que consiguió con el FC Barcelona, lo colocan entre los más grandes futbolistas que han pisado la tierra. Ahora en el PSG, “La Pulga” vive una nueva etapa en su carrera y con 34 años está a la vista un posible retiro y en el horizonte está el Mundial de Qatar 2022.

“No, la verdad es que no (piensa en el retiro). La verdad que no. Tras lo que me pasó vivo el día a día, año a año. No se qué pueda pasar en el Mundial o después del Mundial. No lo pienso, simplemente pasará lo que tenga que pasar”, expresó el argentino en una entrevista para Sport.

Lionel Messi con 19 años contra México en Alemania 2006 👀 pic.twitter.com/WqL5sGgnXO — Fútbol (@Futbool_Fotos) May 5, 2019

Sin embargo, para nadie es un secreto que Argentina pasa por un gran momento deportivo. Luego de que Lionel Messi y sus compañeros conquistaran la Copa América de Brasil, la albiceleste ha desplegado un gran juego que motiva a los “Gauchos” para la próxima Copa del Mundo. Pero Messi no se confía de ello.

“Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también lo es. El ganar ayuda mucho y eso nos va a hacer crecer todavía más”, explicó Messi.

Con 34 años, Lionel Messi sigue entre los grandes

“La Pulga” fue nominada nuevamente para el Balón de Oro. Aunque el propio argentino reconoció no estar entre los máximos candidatos, Messi reveló que aún le hace ilusión poder ganar su séptimo trofeo de esta índole.

“El séptimo sería una locura. Si no, no pasa nada. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos. Estoy muy feliz por lo qué pasó (ganar los premios anteriores), y ahora que pase lo que tenga que pasar”, concluyó. ¡LA IMAGEN DEL DÍA!



Leo Messi y sus SEIS BALONES DE ORO ⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/l4vGXQTnjC— TyC Sports (@TyCSports) December 2, 2019

