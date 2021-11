Lorena Meritano niega la supuesta relación entre Thalía y Yolanda Andrade

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Se ha prendido todo un debate porque la actriz y conductora de televisión Yolanda Andrade reveló, una vez más, otra relación que sostuvo con una colega del espectáculo. Y así se lo interpretaron muchos fans mientras la actriz hacía un Instagram Live con la también actriz y ex pareja Lorena Meritano. Muchos indicaron en las redes sociales que esa relación secreta fue nada más y nada menos que Thalía. Pero ahora, Lorena Meritano ha salido a desmentir y negar que se haya dicho eso sobre la supuesta relación entre Thalía y Yolanda.

“Yo tenía una novia que era guapa, cantante de un grupo musical. Esta cantante estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eres más alta que ella”, le ha explicado Yolanda Andrade a Lorena Meritaño, quien actualmente está negando que se trate de la cantante mexicana: “Yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante esta”.

En un principio, Yolanda de Andrade no quiso decir quién era esa misteriosa cantante pero sí aseguró: “Fue una etapa muy peculiar e inolvidable”. Los seguidores no tardaron en señalar en la sección de comentarios que estaba hablando de Thalía, que actualmente está casada con el productor Tommy Mottola y tiene dos hijos adolescentes. “Le atinaron”, reveló Yolanda de Andrade con una risa pícara. Pero ahora su ex y amiga Lorena Meritano montó un video en sus redes sociales negando tal afirmación.

Ir al minuto 1:10:12

De esta forma, aunque muchos consideraron que Yolanda confirmó su relación pasada con Thalía, Lorena la negó. Lo cierto es que las carreras profesionales de la supuesta ex pareja las han llevado a trabajar juntas muchas veces e incluso a Yolanda entrevistar a Thalía. Hasta el sol de hoy son amigas y se han acompañado en momentos difíciles. View this post on Instagram A post shared by Chévere (@chevereun)

Sigue leyendo:

¡Thalía sorprende a sus fans con sus habilidades como limpiavidrios!

Thalía ‘lo mueve poquito, poquito’ junto a sus bellos ponis

Thalía posa en la piscina usando un traje de baño con escote hasta la cintura