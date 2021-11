Laura Zapata y Yolanda Andrade inician batalla que podría llegar a los tribunales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz y conductora Yolanda Andrade vuelve al centro de la polémica en redes sociales, esto debido a que dio a entender que hace varios años habría sostenido un romance con Thalía, hecho que Laura Zapata no perdonó y lanzó fuertes comentarios que desencadenaron toda una guerra de declaraciones.

Dichas especulaciones surgieron desde el pasado 17 de julio, cuando Yolanda Andrade realizó una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, conversación a la que invitó a la actriz Lorena Meritano, con quien recordó anécdotas y la relación sentimental que protagonizaron, misma que provocó los celos de una novia de Andrade, quien aseguró era cantante.

“Yo tenía una novia tan chistosa, porque era guapa, cantante de un grupo musical. Yo no podía decir que andaba contigo porque tú tenías un novio. Esta cantante estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eras más alta que ella”, reveló Andrade.

Durante la charla, continuó dando pistas sobre la misteriosa cantante que habría sido su pareja, las cuales fueron atribuidas a Thalía.

“Imagínate la tontería, es otra que yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante esta, de la que me dijo que tú estabas más alta que ella, me enamoré mucho. Muy hermosa. Vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable”, añadió a sus declaraciones.

Tras el escándalo que retomó fuerza hace unos días, Laura Zapata recurrió a sus redes sociales para salir en defensa de su hermana y de paso arremeter en contra de la conductora de Montse & Joe, a quien se refirió como: “tóxica, lesiva, mala entraña“.

Fue a través de su cuenta de Twitter, desde done emitió sus fuertes comentarios.

“Vomitiva la fulana!!! Pobre no tiene que hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató… Y a qué se dedicaban”, escribió en uno de sus mensajes. Vomitiva la fulana !!! Pobre no tiene que hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató… Y a qué se dedicaban. https://t.co/BShoRHLdaG— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 28, 2021 Suscribo cada una de tus palabras. Las perras ladran !!! 🐕🐕🐕 https://t.co/UjdEQsjRNq— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 29, 2021 Las drogas destruyen !!! https://t.co/tJDxvCHe4O— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 29, 2021

Sin embargo, tras la serie de ataques de Zapata, Yolanda Andrade utilizó sus historias de Instagram para advertir que prepara demanda en contra de la hermana de Thalía y el programa de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’, en donde presuntamente surgió el rumor que la vincula con la protagonista de la telenovela ‘Marimar’. View this post on Instagram A post shared by Oliver Andrade (@oliverandrade_mx)

