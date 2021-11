Piloto de Southwest se mete en problemas al insultar al presidente en pleno avión

Un cántico con doble sentido que opositores han estado utilizando para insultar al presidente Biden, puso en apuros a un piloto de Southwest Airlines, quien utilizó el mencionado cántico durante el saludo típico de la tripulación a los pasajeros en un vuelo de Houston a Albuquerque.

El uso del cántico con la frase “Let’s go Brandon” empezó en una carrera automovilística de NASCAR. Hace más de un mes, una reportera de la NBC entrevistaba a Brandon Brown, cuando la gente comenzó a gritar “Fuck Joe Biden”.

NBC reporter attempts desperate damage control as crowd chants “F Joe Biden” pic.twitter.com/1iYZel4zFT — Jewish Deplorable (@TrumpJew2) October 3, 2021

La periodista, en medio de una transmisión en vivo, dijo que la gente gritaba: “Let’s go Brandon”, lo cual era falso. Sin embargo, el grito comenzó a popularizarse en otros eventos deportivos.

En el avión se encontraba un reportero de The Associated Press, quien dio cuenta de la sorpresa que causó el mensaje entre los viajeros.

En un comunicado, Southwest Airlines dijo que “abordará la situación directamente con cualquier empleado involucrado mientras continúa recordando a todos los colaboradores que la expresión pública de opiniones personales mientras están de servicio es inaceptable”. We know many of you have heard about recent statements that may have been made on a Southwest flight, and we wanted you to hear directly from us. pic.twitter.com/CYh0MugYxd— Southwest Airlines (@SouthwestAir) October 31, 2021

Donald Trump Jr. y otros la han usado en redes sociales y otros momentos, como el representante de Carolina del Sur, Jeff Duncan, quien utilizó la frase en plena Cámara de Representantes, o Bill Posey, de Florida, que terminó con ella un discurso en la asamblea estatal.

