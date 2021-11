Policía de Ohio advierte agujas de coser en chocolates Kit-Kat

La policía de Ohio revela que se encontraron agujas de coser en dulces de Halloween y recomienda a los padres que revisen los dulces de los niños antes de que estos puedan consumirlos.

Las agujas fueron encontradas en dulces manipulados que recibió un niño el sábado por la noche en la ciudad de Fostoria, ubicada a unas 40 millas al sur de Toledo, aunque no se tiene claro en qué calle exacta le fueron dados durante en el truco o trato. De acuerdo a WTOL11, se dice que los dulces fueron recolectados en el área de las calles North Union, Summit y Rock.

En las imágenes de los dulces manipulados se muestra una barra de Kit Kat en la que una pequeña parte de la aguja alcanza a romper el empaque. Otra imagen muestra una bolsa de Sour Patch Kids con un pequeño agujero en el costado.

