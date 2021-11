Kalimba da a conocer cómo estuvo cerca de la muerte y lo resucitaron

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante mexicano, Kalimba, es uno de los cantantes de pop más queridos por el público mexicano debido a su talento y su carisma que ha derrochado desde que era tan solo un niño y por ello es que causó tanta sorpresa la fuerte revelación que hizo hace unos días ya que aseguró que tuvo un encuentro cercano con la muerte del que, afortunadamente, pudo salir bien librado para seguir delatándonos con sus canciones.

Fue durante una entrevista para el programa Hoy en el que, por la fiebre del Día de Muertos, el cantante de OV7 fue cuestionado sobre su experiencia más cercana con la muerte, por lo que Kalimba señaló que sí había tenido una experiencia muy fuerte con la muerte, pero que nunca la había contado porque no lo consideró necesario.

Continuo su relato asegurando que el incidente ocurrió hace ya algunos años cuando él tenía 16 años y se encontraba de vacaciones con su familia en Puerto Escondido, Oaxaca cuando se ahogó y estuvo muerto por alrededor de un minuto.

“Nunca lo había contado porque simplemente no me había pasado por la mente porque nunca me lo habían preguntado tan directo, pero yo me ahogué a los 16 años en Puerto Escondido y me resucitaron dándome respiración de boca a boca, entonces, realmente estuve muerto como un minuto”, confesó el cantante de “Tocando fondo”.

Posteriormente, Kalimba detalló cómo es que se dieron las circunstancias que lo hicieron perder la vida y mencionó que todo ocurrió por intentar salvar a su hermana, M’baila, quien no es muy buena nadadora, según el cantante.

“Estaba surfeando, mi hermana estaba nadando y me tocó ir por M’baila que no es tan buena nadadora”, agregó el cantante que participó el pasado domingo 31 de octubre en el Desfile Internacional del Día de Muertos que organizó el gobierno de la Ciudad de México, donde además del OV7 también estuvieron otras personalidades como Laura León, María León, Yahir, Regina Orozco y Ariel Miramontes, quienes mejor conocido por su simpático personaje de Albertano.

Hace unas semanas, Athenas Escudero, ex pareja de Kalimba y madre de su hijo menor llamado Mikha, destapó que la relación con el cantante está sumamente degradada y que está repercutiendo principalmente en su pequeño hijo pues reveló que el intérprete de “Solo déjate amar” no paga la manutención.

Sin embargo, posteriormente Kalimba salió a dar la cara y además de desmentir todas las acusaciones en su contra aseguró que su relación con sus hijos es muy buena y pidió que si lo van difamar que lo hagan con pruebas contundentes de lo que dicen.

Actualmente, Kalimba tiene 39 años y se encuentra reactivando su carrera musical tras un año complicado por la pandemia de Covid-19, además, se especula que es uno de los participantes de “¿Quién es la máscara?”, pues se cree que el cantante pueda estar bajo el disfraz de “Apache” pues ha dado diversas pistas lo podrían dejar al descubierto.

