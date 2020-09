Kalimba recuerda su romance con Aislinn Derbez: “Estábamos muy enamorados”

El cantante confesó que fue tan grande el amor que sentía por la hija de Eugenio Derbez, que incluso le dedicó todo un disco

Como pocas veces, Kalimba abrió su corazón y reveló algunos detalles del noviazgo que sostuvo con Aislinn Derbez, a quien considera uno de los grandes amores de su vida.

Fue durante una dinámica del programa de Youtube, Pinky Promise, en donde el integrante de OV7 reveló a su amiga Karla Díaz algunos detalles del tórrido romance que vivió con la hija de Eugenio Derbez.

Para sorpresa de todos, el cantante confesó que fue tan grande el amor que sentía por la actriz que incluso le dedicó uno de sus discos:

“Todo el mundo supo, ¿no? bueno anduve con Aislinn Derbez. Es preciosa y es muy linda persona. De hecho, todo ese disco ‘NegroKlaro’, se lo escribí a ella. Ella lo sabe“, aseguró Kalimba.

Poco tiempo después de iniciar la relación, la protagonista de ‘A la mala’ se fue a estudiar a Nueva York:

“Ella ya se quería regresar, le urgía regresar porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘voy a meter más materias, para ya regresar y verte’“, recordó.

Sin embargo, con la idea de no truncar los estudios de la actriz decidió terminar su relación, sin imaginar que esta situación terminaría por lastimarlo más a él.

“Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’; le dije: ‘no te puedes salir de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté porque ella estaba empecinada en salirse. Luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar, pero a mí me dolió más“, confesó.

El músico finalizó agradeciéndole a Aislinn, ya que reconoce que ella fue de las primeras personas que le enseñó a divertirse más y abrir su corazón.