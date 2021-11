Enfrentamiento de narcos en playa Cancún deja dos muertos

El terror invadió los alrededores del hotel Hyatt Ziva Riviera Cancún Resort, luego de las detonaciones de armas de fuego y el alboroto de turistas que corrían a buscar refugio, sin embargo, hasta el momento no se reportan huéspedes heridos.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se “registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. Dos de ellos perdieron la vida en el lugar. No hay heridos de gravedad”

La @FGEQuintanaRoo informa que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. Dos de ellos perdieron la vida en el lugar. No hay heridos de gravedad.



Información en proceso ⚠️ — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) November 4, 2021

Medios locales también dieron a conocer más detalles de la doble ejecución en la Playa Tortugas de Cancún, en el kilómetro 6.5 de la Zona Hotelera, por lo que las autoridades atendieron el llamado de emergencia.

Por su parte agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la investigación, sin que hasta el momento se tengan mayores indicios.

Guests being escorted back to rooms now in small groups based on building number. They keep telling us to stay quiet. pic.twitter.com/OZa64msm39 — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

En tanto, huéspedes del Hyatt publicaron en redes sociales que, por seguridad, personal del hotel les pidió resguardarse ante la situación de alerta, como describieron en Twitter.

“A todos los huéspedes y empleados nos pidieron agacharnos y fuimos llevados a sitios para resguardarnos”, alertó el usuario @MikeSington.

“Continuamos escondidos en un cuarto oscuro en la base del hotel. Algunos huéspedes me dijeron que escucharon disparos de armas de fuego. El hotel fue cerrado, se dice que un hombre armado vino desde la playa”, agregó más tarde el mismo huésped. Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

Según un mapa delictivo dado a conocer en 2020, en Quintana Roo operan los dos mayores cárteles del país, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, hasta el momento ningún grupo delictivo se ha atribuido el ataque.

Leer más:

Reportan tiroteo y dos hombres muertos en la zona hotelera de Cancún