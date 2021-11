Francisca Lachapel revela cómo fue la noche que su ahora marido: ‘Terminó de amarrar’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La hermosa presentadora Francisca Lachapel ha dejado sorprendidos a sus seguidores, luego de que ella misma compartiera en una reciente publicación como fue que ella y su esposo se han terminado de dar cuenta que eran el uno para el otro.

La dominicana ha impactado con una revelacion de como es que su ahora esposo Francesco Zampogna “Terminó de amarrar” una noche que tuvieron una cita en la boda de un amigo, donde Lachapel lo dejo impactado con su espectacular belleza en un vestido largo con una gran abertura por delante en color amarillo que acaparo las miradas de todos los asistentes y dejo muy impresionado a su entonces novio.

“Ese fue el día cuando Francesco terminó de amarrar conmigo. Allí llevábamos poco tiempo saliendo. De repente me invita a la boda de uno de sus amigos. Yo pensé: bueno… si me está invitando a la boda de un amigo la cosa va enserio así que ese día traté de darlo todo, así de sencillita me aliste para la boda, trate de pasar desapercibida”, relato para sus fans.

Y es que en la imagen que ha compartido en su cuenta de Instagram ambos lucen perfectos juntos, pero Lachapel es quien se lleva las palmas pues simplemente luce radiante.

“Me acuerdo que Francesco me invitó a bailar y casi me da algo porque él no tenía cara de saber bailar honestamente y yo por dentro de mi dije: ¡Ay Dios mío ampárame! La vergüenza que vamos a pasar nosotros ahora mismo en esa pista de baile”, continuó expresando.

Pero al final todo ha salido excelente y ya era el destino que los estaba uniendo para que en un futuro pudieran formar una hermosa familia como lo han podido realizar, pues ella misma confiesa que la química entre ambos era innegable.

“Caminamos hacia la pista de baile y ¡pum! para mi sorpresa el hombre tomó el mando señores, se soltó a bailar desde el merengue y tiene swing hasta una salsa. Digo el baile no fue Perfecto pero si lo fue la química que tuvimos y la manera en la que el baile fluyó. Por eso empecé diciendo que ahí fue que el hombre terminó de amarrar conmigo”, finalizó.

Sigue leyendo:

Francisca Lachapel recibe fuerte mensaje racista y Jomari Goyso la defiende de quien le dijo: “…Te hace ver muy oscura…”

Francisca Lachapel presume la pierna en su regreso a ‘Nuestra Belleza Latina’