Francisca Lachapel recibe fuerte mensaje racista y Jomari Goyso la defiende de quien le dijo: “…Te hace ver muy oscura…”

El fashionista de Univision, Jomari Goyso, salió a defender con las garras a su amiga y compañera Francisca Lachapel. Esto, después que la presentadora de Despierta América recibiera un mensaje racista en sus redes sociales. “Ese color te hace ver muy oscura, mejor colores para pasteles para tu color de piel”, reseñó Jomari en su cuenta de Instagram.

“Alguien me puede explicar porque la gente sigue repitiendo comentarios -racistas, que -discriminan- y dan a entender que ser oscuro de piel es algo malo!! Siempre andan hablando de Dios!! Y mi pregunta es por qué cuestionan algo que ha creado Dios!!! Y lo peor de todo y más triste, lo comentan como si te dicen algo para ayudarte! Mi consejo es “psicólogo yaaaa” para todos los que piensan eso!!!!! Te amo, Francisca Lachapel eres un ejemplo! No te dejes acomplejar por nadie!!! Bloquea a todos!!! Tu hijo te mira y ama todo de ti y te aseguro jamás cambiaría nada!”, dijo Jomari goyso defendiendo por sobre todas las cosas a su muy querida amiga de estos comentarios que tildó de racista y discriminatorios.

Pero no sólo Jomari Goyso intercedió por la hermosa dominicana. A este reclamo se le sumaron varios famosos más como Carolina Sandoval, quien escribió en la sección de comentarios del fashionista: ” Mi Francisca Lachapel es tan hermosa que se puede, al igual que cualquier ser humano, vestir del color que le dé la gana… nosotros criemos a nuestros hijos sin esos prejuicios, estereotipos, síndromes y sin discriminar a alguien #diosesamor”.

También la periodista Elyangélica González: “La palabra tiene poder, hay que tratar de usarla de la manera más edificante posible. Ojalá aprendamos preciosa Francisca Lachapel, como siempre” y Aleyda Nuñez tampoco se quedó atrás: “Exactooooooo y lo peor es que te lo dicen como si fuera una ayuda”, agregó.

No cabe duda que este comentario generó indignación entre los famosos y también entre miles de seguidores que salieron a defender a Francisca Lachapel de estos comentarios racistas. Sin duda alguna no sólo es una de las mujeres más bellas de la televisión hispana, sino una de las más querida también. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

